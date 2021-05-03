Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan silip atmıştı bu kez her şeyi çat çat itiraf etti! İkizi 'biz yayınlamayın dedik ama...'
Survivor'ın 27 Nisan akşamı yayınlanan son bölümü tarihinde görülmemiş bir olaya sahne olmuştu. Ünlüler takımı iletişim oyununu kazanıp aileleriyle konuşma imkanına sahip olmuştu. Ancak ödüle İsmail Balaban'ın annesinin söyledikleri damgasını vurmuştu. Annesinin, nişanlısı Gamze Atakan hakkında söyledikleriyle İsmail Balaban'ın dünyası adeta başına yıkılmıştı. Merak edilen nişanlı Gamze Atakan günler sonra konuştu ve olanları anlattı. İşte detaylar...
Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, senin bırakıp gittiğin gibi değilmiş hiçbir şey burada. O senin bıraktığın gittiğin kız değilmiş oğlum, sen bilirsin" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan başarılı yarışmacı ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti.
Yarışmanın bu akşam yayınlanan son bölümünde İsmail ile Gamze arasında bir görüşme yaşandı. Duygusal anlara sahne olan konuşmada, İsmail'in nişanlısı Gamze, 'Ben senin bıraktığındaki gibiyim' dedi.
İSMAİL BALABAN NİŞANLISI GAMZE İLE KONUŞTU! iŞTE O ANLAR...
İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan ilk olarak "Kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle çok talihsiz bir olay oldu. Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra zaten ben ne olduğunu anlamadım. Ben de birazcık nasıl söyleyeyim nişanlı olduğun ortaya çıkmaz hani nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden bir olaylar döndü." dedi.
İsmail ise bu sözlere karşılık "Ne alaka! Ben zaten öyle bir şey düşünmüş olsam seni yanımda götürmem. Burada senle ilgili konuşmam, senin adını geçirmem. " dedi.