Survivor İsmail'in nişanlısı Gamze Atakan silip atmıştı bu kez her şeyi çat çat itiraf etti! İkizi 'biz yayınlamayın dedik ama...'

İsmail Balaban nişanlısı Gamze Atakan ilk olarak "Kimsenin bir sağlık problemi yok. Elimizde olmayan sebeplerden dolayı böyle çok talihsiz bir olay oldu. Seninle İstanbul'a gittiğimizde benim görünmemden başlayan bir problem oluştu. Oradan sonra zaten ben ne olduğunu anlamadım. Ben de birazcık nasıl söyleyeyim nişanlı olduğun ortaya çıkmaz hani nişanlı olduğun için SMS gelmez gibilerinden bir olaylar döndü." dedi.



İsmail ise bu sözlere karşılık "Ne alaka! Ben zaten öyle bir şey düşünmüş olsam seni yanımda götürmem. Burada senle ilgili konuşmam, senin adını geçirmem. " dedi.