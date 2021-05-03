Bahar Candan yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! 'Çok sıkılıyorum' dedi maaş, sigorta ve yemek karşılığında...

ŞARTLARI PAYLAŞTI

Candan, dün yaptığı paylaşımda da paralı arkadaş ilano için şartlarını açıkladı. Fenomen isim, yayınladığı kareye; "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" notunu düştü.