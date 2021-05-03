Bahar Candan yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! 'Çok sıkılıyorum' dedi maaş, sigorta ve yemek karşılığında...
Bahar Candan yalnızlıktan ne yapacağını şaşırdı! 'Çok sıkılıyorum' dedi maaş, sigorta ve yemek karşılığında 'arkadaş arıyorum' diyerek sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.Geçtiğimiz aylarda Uludağ'da, saldırıya uğrayan sosyal medya fenomeni Bahar Candan, aylar önce Instagram hesabından "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" sözleriyle takipçilerine çağrıda bulunmuştu. Candan, dün yaptığı paylaşımda da paralı arkadaş ilanı için şartları açıkladı.
03.05.2021 10:18
- Son Güncelleme: 03.05.2021 10:18
Son olarak 'Doya Doya Moda' adlı programda yarışmacı olan Bahar Candan, geçtiğimiz ay ilginç bir paylaşıma imza atmış ve Instagram hesabının hikaye kısmından takipçilerine "Çok yalnızım ve sıkılıyorum. Bir arkadaş arıyorum, maaşını vereceğim" diyerek seslenmişti.
ŞARTLARI PAYLAŞTI
Candan, dün yaptığı paylaşımda da paralı arkadaş ilano için şartlarını açıkladı. Fenomen isim, yayınladığı kareye; "Çok yalnızım, arkadaşa ihtiyacım var. 5 bin TL maaş, sigorta ve yemek her şeyi vereceğim. Sadece benimle doğru düzgün bir arkadaşlık etmesini istiyorum" notunu düştü.
YORUM YAĞDI
Candan'ın bu iş ilanı sosyal medyada bir hayli konuşuldu. Birçok kullanıcı, fenomen yarışmacının paylaşımını "Nereden başvuruyoruz?', 'Nasıl cv yollayabilirim bu meslek için?' gibi yorumlarla ti'ye aldı.
Öte yandan Bahar Candan, gittiği Uludağ tatilinde saldırıya uğramıştı. Uludağ'a 24 Mart Çarşamba günü biri kadın, diğeri erkek 2 arkadaşıyla birlikte gelen Bahar Candan, gece 04:00 sıralarında saldırıya uğradığını söyleyerek otel görevlilerinden yardım istedi.
Otel çalışanlarının haber vermesi üzerine sabaha karşı otele gelen jandarma, Bahar Candan ve arkadaşlarının ifadelerini aldı. Candan, İstanbul'dan birlikte Uludağ'a geldiği Murat D. tarafından yüzüne telefonla vurularak dövüldüğünü ileri sürüldü.