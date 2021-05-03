Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı karakter ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor. Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 aldı. Geçen ay değiştirdiği arabası için 2000 model Modena'sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç aldı. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit'in, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'in yeni arabasının plakası da sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşuyor. İşte başarılı oyuncunun yeni aracı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

03.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 03.05.2021 09:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





