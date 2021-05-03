RAMAZAN İMSAKİYE
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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Atv'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman'da canlandırdığı karakter ile dünya çapında geniş bir hayran kitlesine sahip olan Burak Özçivit aynı zamanda aranılan bir reklam yüzü. Akıllıca yatırımlar yapan Özçivit, otomobil tutkusuyla biliniyor. Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 aldı. Geçen ay değiştirdiği arabası için 2000 model Modena'sını satan Özçivit, onun yerine 2008 model bir araç aldı. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit'in, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç bulduğu ortaya çıktı. Burak Özçivit'in yeni arabasının plakası da sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşuyor. İşte başarılı oyuncunun yeni aracı ve sizler için derlediğimiz ünlülerin arabaları...

03.05.2021 09:17 - Son Güncelleme: 03.05.2021 09:17
Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı merak konusu oldu. Gerçek bir Ferrari tutkunu olan Özçivit, 2020 model bir araca 7 milyon TL vermektense, Bursa'ya kadar gidip eski ama temiz bir araç buldu.

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Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

Daha önce lacivert bir Modena ile objektife takılan Özçivit'in altında bu kez titanyum rengi bir 599 GTB F1 var. Geçen ay değiştirdiği aracının plakasının sevimli oğlu Karan'ın harflerinden oluşmasıyla dikkat çeken Burak Özçivit, 2000 model Modena'sını sattı ve onun yerine 2008 model bir araç almış.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

İstediği aracı Bursa'da bulan oyuncu, yeni Ferrari'sine 2 milyon 200 bin TL ödemiş.

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

BURAK ÖZÇİVİT'İN YENİ ARABASI

İşte sizler için derlediğimiz çok merak edilen ünlülerin arabaları...

Kuruluş Osman'ın Bey'i Burak Özçivit arabasını yeniledi! Plakasıyla dikkat çeken Burak Özçivit'in arabasının fiyatı...

BURAK ÖZÇİVİT'İN ARABALARI

Land Rover Defender marka arazi aracıyla İstanbul'un keyfini süren Özçivit'in yeni oyuncağının değeri yaklaşık 500 bin TL.