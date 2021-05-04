Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından flaş hamle! Gamze Atakan geri adım attı her şey tersine döndü

Survivor İsmail Balaban'ın nişanlısından flaş hamle! Gamze Atakan geri adım attı… İsmail Balaban'ın annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın "Nişanlının adını ağzına alma, o bıraktığın kız değil. Tam bir yılan" sözlerinin ardından ortalık karışmıştı. Olaya müdahale eden Acun Ilıcalı, Balaban'a "İstersen Gamze'yle konuşabilirsin" demişti ancak fenomen yarışmacı bu teklifi geri çevirmişti. Gamze Atakan ise bunun üzerine nişanlısıyla olduğu profil fotoğrafını kaldırmış ve paylaştığı fotoğrafları silmişti. Gamze Atakan'dan flaş hamle geldi! Dün nişanlısı ile konuşan Gamze Atakan bakın ne yaptı…

04.05.2021 01:42 - Son Güncelleme: 04.05.2021 01:53 BU GALERİYİ PAYLAŞ





