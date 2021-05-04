Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı

Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi. Üblü şarkıcı Nükhet Duru sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına dahil oldu. Twitter hesabında gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü şarkıcıya "Sizinki haksız rekabet oldu", "Alt üst oldu challenge", "Her yıl daha da güzelleşiyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Nükhet Duru'nun geçmiş yıllara ait o fotoğrafı…

04.05.2021 02:13 - Son Güncelleme: 04.05.2021 02:13 BU GALERİYİ PAYLAŞ





