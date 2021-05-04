RAMAZAN İMSAKİYE
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Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı

Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi. Üblü şarkıcı Nükhet Duru sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına dahil oldu. Twitter hesabında gençlik yıllarına ait fotoğrafını paylaşan ünlü şarkıcı, kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu. İnternet kullanıcıları, ünlü şarkıcıya "Sizinki haksız rekabet oldu", "Alt üst oldu challenge", "Her yıl daha da güzelleşiyorsunuz" yorumları yapıldı. İşte Nükhet Duru'nun geçmiş yıllara ait o fotoğrafı…

04.05.2021 02:13 - Son Güncelleme: 04.05.2021 02:13
Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı

Sosyal medyada 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımı başlatıldı. Ünlü şarkıcı Nükhet Duru da gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak akıma dahil oldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı

Duru'nun "20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum" notuyla yayınladığı fotoğraf kısa süre içinde sosyal medyada gündem oldu.

Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı

Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, Nükhet Duru'nun paylaşımının ardından ünlü isimlerin gençlik yıllarına ait fotoğraflarını merak edip araştırmaya başladı. İşte başta Nükhet Duru olmak üzere ünlü isimlerin gençlik yıllarına ait o fotoğrafları…

Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı

Yonca Evcimik

Nükhet Duru da o akıma katıldı! Duru güzelliğiyle nostalji rüzgarı estirdi bakan dönüp bir daha baktı