İbrahim Tatlıses nikah itirafından sonra ilk kez görüntülendi! Bakın Gülçin Karakaya ve ailesini nereye götürdü…

İbrahim Tatlıses nikah itirafından sonra ilk kez görüntülendi! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'un son bölümünde kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah kıydıklarını açıklamıştı. "Ben evliyim kardeşim, mutluyum da..." diyerek evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, itirafının ardından ilk kez görüntülendi. İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki eşi Gülçin Karakaya ve ailesini Tatlıses Kebap'a yemeğe götürdü. İşte detaylar…

04.05.2021 00:36 - Son Güncelleme: 04.05.2021 00:49 BU GALERİYİ PAYLAŞ





