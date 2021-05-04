İbrahim Tatlıses nikah itirafından sonra ilk kez görüntülendi! Bakın Gülçin Karakaya ve ailesini nereye götürdü…
İbrahim Tatlıses nikah itirafından sonra ilk kez görüntülendi! Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, sunuculuğunu üstlendiği İbo Show'un son bölümünde kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya ile nikah kıydıklarını açıklamıştı. "Ben evliyim kardeşim, mutluyum da..." diyerek evlendiğini açıklayan İbrahim Tatlıses, itirafının ardından ilk kez görüntülendi. İbrahim Tatlıses, 26 yaşındaki eşi Gülçin Karakaya ve ailesini Tatlıses Kebap'a yemeğe götürdü. İşte detaylar…
04.05.2021 00:36
- Son Güncelleme: 04.05.2021 00:49
İbrahim Tatlıses, İbo Show'un ekrana gelen son bölümünde "Ben evliyim kardeşim, mutluyum da..." dedi.
Tatlıses, Ebru Yaşar'ın kaçıncı nikah oldu sorusuna ise Gülçin Karakaya'nın da olduğu beş isim sayarak karşılık verdi.
Tatlıses'in bu sözleri 'espri mi, gerçek mi' dedikodularına neden oldu. Bunun üzerine yeni bir açıklama yapan türkücü, "Resmi nikâh yok, bizimki gönül evliliği" dedi.
Tatlıses, "Gülçin Karakaya ile ilişkinizi resmiyete dökecek misiniz" sorusuna ise "Zaman ne gösterir bilinmez" cevabını verdi.
Art arda yaptığı açıklamalarla gündemden düşmeyen İbrahim Tatlıses, Gülçin Karakaya ve ailesini Tatlıses Kebap'a yemeğe götürdü.