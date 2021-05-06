Survivor İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze olayı ifşa oldu yalan söylemiş tehditler havalarda uçuşmuş! İkizi 'yayınlamak istemedik' dedi
Survivor'ın İsmail Balaban olayı bilmecesi nihayet son buldu... Ünlüler takımının kazandığı iletişim ödülüne İsmail Balaban'ın annesinin, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkında söylediği 'o kız senin bırakıp gittiğin kız değil' sözleri damgasını vurmuştu. Nişanı attıklarını söyleyen İsmail Balaban'ın annesinin açıklamaları sornası işin perde arkası merak konusu oldu. İsmail Balaban daha sonra nişanlısı Gamze Atakan ile iletişime geçti ve Gamze Atakan yaptığı açıklamada 'SMS'in düşer diye benim ön planda olmamı' istemediler açıklamasını yaptı. Ancak merak edilen Survivor İsmail olayının altındaki gerçek sebep ortaya çıktı İşte detaylar...
Çekimleri Dominik Cumhuriyeti'nde gerçekleşen 'Survivor'da, İsmail Balaban'ın annesinin, nişanlısı hakkında yaptığı açıklamalar, izleyenleri şoke etmişti. Duygusal telefon konuşmasında annesi İsmail'e "Oğlum, o senin bıraktığın kız değilmiş, tam bir yılan. Adını ağzına alma" demişti. O anların ardından adeta hayatının şokunu yaşayan Balaban, ödül evinin dışına çıkarak üzgün olduğunu söylemişti. Balaban, yarışmanın geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümünde nişanlısıyla konuştu. Balaban'la olan profil fotoğrafını silen Gamze Atakan geri adım attı. Balaban'ın arkadaşı N.Y., günlerdir gündemden düşmeyen olay hakkında flaş açıklamalar yaptı.
Milliyet'in haberine göre İsmail Balaban olayının aslı şöyle:
'Survivor' yarışmacılarından İsmail Balaban'ın, kazandıkları oyunun ödülü olarak yaptığı telefon görüşmesinde, annesi Ümmü Gülsüm Balaban'ın, nişanlısı Gamze Atakan için, "O kız senin bıraktığın kız değil, öldürdüler beni burada" sözlerinin yankıları sürüyor.
OLAYIN İÇYÜZÜNÜ ARKADAŞI ANLATTI
Sosyal medya üzerinden benimle iletişime geçen Balaban'ın arkadaşı N. Y.'nin iddiasına göre işte olayın içyüzü: İsmail ile uzaktan akrabası olan Gamze görücü usulüyle nişanlandı. İsmail, evlilik için hazır olmasa da anne ve babası artık bir torun sevmek için Gamze'yle nişan yaptı.