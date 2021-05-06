Survivor İsmail Balaban ve nişanlısı Gamze olayı ifşa oldu yalan söylemiş tehditler havalarda uçuşmuş! İkizi 'yayınlamak istemedik' dedi

Survivor'ın İsmail Balaban olayı bilmecesi nihayet son buldu... Ünlüler takımının kazandığı iletişim ödülüne İsmail Balaban'ın annesinin, İsmail Balaban'ın nişanlısı Gamze Atakan hakkında söylediği 'o kız senin bırakıp gittiğin kız değil' sözleri damgasını vurmuştu. Nişanı attıklarını söyleyen İsmail Balaban'ın annesinin açıklamaları sornası işin perde arkası merak konusu oldu. İsmail Balaban daha sonra nişanlısı Gamze Atakan ile iletişime geçti ve Gamze Atakan yaptığı açıklamada 'SMS'in düşer diye benim ön planda olmamı' istemediler açıklamasını yaptı. Ancak merak edilen Survivor İsmail olayının altındaki gerçek sebep ortaya çıktı İşte detaylar...

06.05.2021 12:09 - Son Güncelleme: 06.05.2021 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





