RAMAZAN İMSAKİYE
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Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı bu kez geçirdiği estetik operasyonları ile değil Bodrum'daki lüks villası ile gündeme geldi. 2017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lüks villaya istediği fiyat ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Ceylan Avcı'nın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...

06.05.2021 11:17 - Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17
Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

YATIRIM İÇİN SATIYOR!

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evinin fiyatı gündeme bomba gibi düştü.

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Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

2017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. İşte başta Ceylan'ın evi olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

Şarkıcı Ceylan, Bodrum Yalıkavak'taki 500 metrekarelik 5+1 lüks villasını 7 milyon TL'ye satışa çıkardı.

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

Şarkıcı, özel dekore ettiği deniz manzaralı villayı İstanbul'da yapacağı yatırım için satılığa çıkarttığı söyledi.

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

SEDA SAYAN'IN YENİ VİLLASI

Seda Sayan emlak zengini ünlüler listesinden inmiyor! Son dönemde geçirdiği estetik operasyonları ile sık sık gündeme gelen Seda Sayan, yaptığı akıllı yatırımlarla biliniyor.