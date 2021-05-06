Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...

Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Yatırım için sattığı ortaya çıkan Ceylan'ın evi bakın ne kadar...
Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı bu kez geçirdiği estetik operasyonları ile değil Bodrum'daki lüks villası ile gündeme geldi. 2017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lüks villaya istediği fiyat ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Ceylan Avcı'nın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...
Şarkıcı Ceylan'ın Bodrum'daki 5+1 lüks villası hayran bıraktı! Bir zamanların 'Küçük Ceylan'ı bu kez geçirdiği estetik operasyonları ile değil Bodrum'daki lüks villası ile gündeme geldi. 2017 yılında ani bir kararla Bodrum'a yerleşme kararı alan şarkıcı Ceylan, yaptırdığı lüks evini satışa çıkardı. 5+1 lüks villaya istediği fiyat ise gündeme bomba gibi düştü. İşte Ceylan Avcı'nın evi başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlüler ve evleri...
06.05.2021 11:17
- Son Güncelleme: 06.05.2021 11:17