Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeler yaşanıyor ve Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay izleyicileri meraklandırdı. Fenomen yarışma TV8'in akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Ünlüler takımı Survivor iletişim ödülünü kazandı ve aileleriyle sohbet etme imkanı buldu. Sıra Survivor İsmail Balaban'a geldiğinde ise ise ortam bir anda buz kesti. Annesinden duyduklarıyla şaşkınlık yaşayan İsmail Balaban için Acun Ilıcalı'dan ada konseyinde bir teklif geldi ve verdiği karar herkesi daha da şaşırttı. İşte yaşananlar…