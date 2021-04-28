RAMAZAN İMSAKİYE
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Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeler yaşanıyor ve Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay izleyicileri meraklandırdı. Fenomen yarışma TV8'in akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Ünlüler takımı Survivor iletişim ödülünü kazandı ve aileleriyle sohbet etme imkanı buldu. Sıra Survivor İsmail Balaban'a geldiğinde ise ise ortam bir anda buz kesti. Annesinden duyduklarıyla şaşkınlık yaşayan İsmail Balaban için Acun Ilıcalı'dan ada konseyinde bir teklif geldi ve verdiği karar herkesi daha da şaşırttı. İşte yaşananlar…

28.04.2021 01:46 - Son Güncelleme: 28.04.2021 01:53
Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

Gündeme bomba gibi düşen gelişmeler yaşanıyor ve Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay izleyicileri meraklandırdı. Fenomen yarışma TV8'in akşam kuşağında yayınlanıyor ve ilgiyle izleniyor. Ünlüler takımı Survivor iletişim ödülünü kazandı ve aileleriyle sohbet etme imkanı buldu. Sıra Survivor İsmail Balaban'a geldiğinde ise ise ortam bir anda buz kesti. Annesinden duyduklarıyla şaşkınlık yaşayan İsmail Balaban için Acun Ilıcalı'dan ada konseyinde bir teklif geldi ve verdiği karar herkesi daha da şaşırttı. İşte yaşananlar…

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Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

Survivor iletişim oyununda bu hafta ödül yarışmacıların anneleriyle telefonda konuşabilmesi oldu ve Ünlüler takımı galip gelerek bu ödülü elde etti. İletişim ödülünde anneleriyle konuşan yarışmacılar duygusal anlar yaşarken sıra Survivor İsmail Balaban'a gelince ortalık bir anda buz kezti. Annesinin İsmail Balaban'ın nişanlısı ile ilgili ağlayarak söyledikleri herkesi şoke etti. İsmail Balaban gözyaşlarına hakim olamadı. Ada konseyinde de bu konu açıldı ve Acun Ilıcalı bir teklif verdi. İşte merak edilenler…

Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

İsmail'in annesinin açıklaması herkesi şoka uğratırken İsmail olayın ne olduğunu anlayamadı. Annesiyle konuştuktan sonra açıklama yapan İsmail, "İletişim ödülünü kazandığıma sevineyim mi üzüleyim mi bilmiyorum." dedi.

Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

"ONUN ADINI ANMA!"

İsmail'in annesi telefonda şu açıklamayı yaptı: Anneciğim iyi olmaya çalışıyoruz, sinir krizleri geçiriyorum. Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Hiçbir şekilde onun adını anma. Bırakıp gittiğin kız gibi değilmiş oğlum. Beni burada öldürdüler. Ben neler çektim.

Survivor iletişim ödülünde şoke eden olay! Ortam bir anda buz kesti! Ada konseyinde şaşırtan karar!

Hiçbir şey bırakıp gittiğin gibi değil. Bana neler yaşattılar sen gittikten sonra. Bunlar yılanmış oğlum. 4 aydır kriz geçiriyorum burada. Sen kendine dikkat et. İsmail ise annesiyle konuştuktan sonra kötü oldu ve dışarı çıkmak için izin aldı.