Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi
Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet'in Ali'si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu... 2018 yılında katıldığı Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Melih Özkaya, önceki gün Emirgan'da kameralara yansıdı. Şimdilerde Emanet dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, muhabirleri fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Özkaya'nın İstanbul trafiğine bulduğu çözüm ise dikkat çekti. İşte detaylar...
26.09.2021 09:26
- Son Güncelleme: 26.09.2021 09:26
Melih Özkaya, 2018 yılında katıldığı Survivor adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmayla birlikte yıldızı parlayan oyuncu, Emanet dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle de beğeni topladı.