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Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi

Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet'in Ali'si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu... 2018 yılında katıldığı Survivor yarışması ile adını geniş kitlelere duyuran Melih Özkaya, önceki gün Emirgan'da kameralara yansıdı. Şimdilerde Emanet dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, muhabirleri fark edince şaşkınlığını gizleyemedi. Basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet eden Özkaya'nın İstanbul trafiğine bulduğu çözüm ise dikkat çekti. İşte detaylar...

26.09.2021 09:26 - Son Güncelleme: 26.09.2021 09:26
Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi

Melih Özkaya, 2018 yılında katıldığı Survivor adlı yarışmayla adını geniş kitlelere duyurmuştu. Yarışmayla birlikte yıldızı parlayan oyuncu, Emanet dizisinde canlandırdığı Ali karakteriyle de beğeni topladı.

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Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi

Ünlü oyuncu, önceki gün Emirgan'da kameralara takıldı. Objektifleri fark edince şaşkınlığını gizleyemeyen Özkaya, kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla ayaküstü sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi

Emirgan'da elektrikli tek tekerli unicycle ile trafik sorununu çözen 34 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi

"Hafta sonu özellikle sahil hattında trafik inanılmaz yoğun oluyor. Kullanmayı da çok seviyorum. Bir toplantıya yetişmem lazımdı. Unicycle kullanarak trafik sorunumu ortadan kaldırıyorum"

Survivor ile yıldızı parlamıştı! Emanet’in Ali’si Melih Özkaya trafiğe çözüm buldu bakın nasıl görüntülendi

Rol aldığı dizi hakkında da konuşan Özkaya, sözlerini şöyle sürdürdü: "İpek'le (İpek Arkan) çok iyi bir uyumumuz var. Gelen tepkiler yorumlar da bizi çok mutlu ediyor"

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