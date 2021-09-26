Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu
Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Miray Daner, son dönemdeki değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adeta bir deri bir kemik kalan oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı ise tartışma konusu olmuştu. Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Daner, estetik iddiaları hakkında ilk kez konuştu. "Söylendiği gibi estetik yaptırdın mı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, güzellik sırrını da açıkladı. İşte Miray Daner'in dikkat çeken o açıklaması ve dikkat çeken son hali...
26.09.2021 09:51
- Son Güncelleme: 26.09.2021 09:51
Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Miray Daner, şimdilerde Saygı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.