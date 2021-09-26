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Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı dizileri ile adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Miray Daner, son dönemdeki değişimiyle magazin gündemine bomba gibi düşmüştü. Adeta bir deri bir kemik kalan oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı ise tartışma konusu olmuştu. Verdiği bir röportajda samimi açıklamalarda bulunan Daner, estetik iddiaları hakkında ilk kez konuştu. "Söylendiği gibi estetik yaptırdın mı?" sorusuna yanıt veren ünlü oyuncu, güzellik sırrını da açıkladı. İşte Miray Daner'in dikkat çeken o açıklaması ve dikkat çeken son hali...

26.09.2021 09:51 - Son Güncelleme: 26.09.2021 09:51
Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

Medcezir, Vatanım Sensin, Bir litre Gözyaşı gibi yapımlarla adını geniş kitlelere duyuran ünlü oyuncu Miray Daner, şimdilerde Saygı dizisiyle izleyici karşısına çıkıyor.

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Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

Oyunculuğunun yanı sıra özel hayatıyla da çok konuşulan Daner, son zamanlarda değişimiyle gündeme geldi.

Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

Verdiği kilolarla dikkat çeken oyuncunun yüzündeki değişim ise olay oldu. Adeta bir deri bir kemik kalan oyuncunun estetik yaptırıp yaptırmadığı tartışma konusu olurken Daner'den ilk açıklama geldi.

Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

Hakan Gence'ye röportaj veren Daner, "Söylendiği gibi estetik yaptırdın mı?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI
Oyuncu, söz konusu soruyu şöyle cevapladı: "Hayır, hiç estetiğim yok. Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir...

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