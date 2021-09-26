Miray Daner estetik tartışmasına son noktayı koydu güzellik sırrını açıkladı! Bir deri bir kemik kalan oyuncunun değişimi olay oldu

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI

Oyuncu, söz konusu soruyu şöyle cevapladı: "Hayır, hiç estetiğim yok. Çok küçük yaştan beri bu işi yapıyorum. Büyüyorum ve insanlar da buna tanık oluyor. Değişimin sebebi bu olabilir...