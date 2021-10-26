Survivor İlayda Şeker ve İsmail Balaban cephesinde flaş gelişme! ‘Sevgilim’ dedi elini tuttu aşkını dosta düşmana böyle duyurdu
'Sevgilim' dedi elini tuttu aşkını dosta düşmana böyle duyurdu... Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın adı yarışma sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Kısa bir süre sonra ise İsmail Balaban'ın İlayda Şeker ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. Birlikte sık sık görüntülenen ancak iddialar hakkında herhangi bir açıklama yapmayan İsmail Balaban ile İlayda Şeker cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin araç içinde çektiği romantik video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İşte İlayda Şeker ile İsmail Balaban'ın sosyal medyayı sallayan o görüntüleri...
Survivor 2021 şampiyonu İsmail Balaban'ın adı yarışma sonrası Aleyna Kalaycıoğlu ile aşk dedikodularına karışmıştı. Ancak ilerleyen zamanlarda İsmail Balaban'ın İlayda Şeker ile aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Sık sık birlikte görüntülenerek aşk iddialarını güçlendiren İlayda Şeker ve İsmail Balaban, konuyla ilgili açıklama yapmayarak kafa karıştırmıştı.
İsmail Balaban ile İlayda Şeker cephesinde yeni bir gelişme yaşandı. İkilinin araç içinde çektiği romantik video sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. İkilinin aşklarını ilan ettikleri videoda; Balaban'ın "seninle geçen her günüm güzel geçer sevgilim" şeklindeki sözleri dikkat çekti.
NE OLMUŞTU?
Annesi ile yaptığı konuşma olay olmuştu! İsmail Balaban'ın iletişim ödülü sonrası annesi ile yaptığı konuşma günlerce konuşulmuştu.
Annesinin "Oğlum nişanlın senin bildiğin gibi bir kız değil" demesi üzerine zor günler geçiren İsmail Balaban, Türkiye'ye döndükten sonra nişanlısı Gamze Atakan ile yollarını ayırmıştı.