Burcu Biricik’in partneri sırılsıklam aşık! Camdaki Kız’ın Sedat’ı Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi tanıdık çıktı
Burcu Biricik'in partneri sırılsıklam aşık! Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız'daki Sedat karakteriyle ise büyük beğeni topladı. Oyunculuk performansıyla sık sık gündem olan Feyyaz Şerifoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. Ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu'nun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi. Feyyaz Şerifoğlu'nun 5 yaş büyük ünlü sevgilisi bakın kim...
26.10.2021 19:03
- Son Güncelleme: 26.10.2021 19:07
İlk olarak O Ses Türkiye yarışmasıyla hayatımıza giren Feyyaz Şerifoğlu, Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu. Bir süredir Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat veren Şerifoğlu'nun oyunculuğuyla sık sık gündem oldu.
Feyyaz Şerifoğlu, bu kez özel hayatıyla gündeme geldi. 30 yaşındaki ünlü oyuncunun sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı. Yakışıklı oyuncunun sevgilisinin kim olduğunu öğrenenler ise şaşkınlığını gizleyemedi.