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Survivor Hilmi Cem ve sevgilisi Pırıl Atasev'den aşk pozları! Havuzda bir kere daha aşık oldular! "Rönesans tablosu adeta"

Survivor denilinde akıllara ilk sıralarda hiç kuşkuyuz Hilmi Cem İntepe gelir. Hem yakışıklılığı hem de başarılı performansıyla gönüllerde taht kuran 32 yaşındaki Hilmi Cem İntepe, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeniden gündem oldu. Sevgilisi Pırıl Atesev ile tatile çıkan Hilmi Cem İntepe, romantik pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

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Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 15:48 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 16:13
Survivor Hilmi Cem ve sevgilisi Pırıl Atasev’den aşk pozları! Havuzda bir kere daha aşık oldular! Rönesans tablosu adeta 1

32 yaşındaki Hilmi Cem İntepe, Instagram hesabından paylaştığı fotoğrafla yeniden gündem oldu. Sevgilisi Pırıl Atesev ile tatile çıkan Hilmi Cem İntepe, romantik pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Survivor Hilmi Cem ve sevgilisi Pırıl Atasev’den aşk pozları! Havuzda bir kere daha aşık oldular! Rönesans tablosu adeta 2

2024 Survivor All Star'da şampiyonluk için kıran kırana mücadele eden Hilmi Cem İntepe, adaya veda etmişti.

Survivor Hilmi Cem ve sevgilisi Pırıl Atasev’den aşk pozları! Havuzda bir kere daha aşık oldular! Rönesans tablosu adeta 3

Türkiye'ye dönmesiyle özel hayatına odaklanan Hilmi Cem İntepe, magazin gündeminin de yakın markajında yer alıyor.

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