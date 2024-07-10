Karı-koca aynı dizide! Feridun'u Giray Altınok’un 7 aylık hamile eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Onur Atilla, Alper Kul, Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan Giray Altınok'un hayatı merak konusu oldu. Geçen haftalarda baba olacağı öğrenilen oyuncunun özellikle 7 aylık hamile olan eşi merak edilip araştırıldı. Altınok'un eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karı-kocanın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Giray Altınok kiminle evliymiş...