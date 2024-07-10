SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Karı-koca aynı dizide! Feridun'u Giray Altınok’un 7 aylık hamile eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla...

Onur Atilla, Alper Kul, Mahir İpek gibi isimlerin yer aldığı Güldür Güldür'de canlandırdığı Feridun karakteriyle hafızalara kazınan Giray Altınok'un hayatı merak konusu oldu. Geçen haftalarda baba olacağı öğrenilen oyuncunun özellikle 7 aylık hamile olan eşi merak edilip araştırıldı. Altınok'un eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Karı-kocanın aynı dizide rol aldığı ortaya çıktı. Bakın Giray Altınok kiminle evliymiş...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Temmuz 2024, 16:08 Güncelleme 10 Temmuz 2024, 16:08
Karı-koca aynı dizide! Feridun’u Giray Altınok’un 7 aylık hamile eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla... 1

Güldür Güldür adlı programda canlandırdığı Feridun karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Giray Altınok cephesinden geçen haftalarda müjdeli haber geldi.

Karı-koca aynı dizide! Feridun’u Giray Altınok’un 7 aylık hamile eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla... 2

2018 yılında nikah masasına oturan oyuncunun baba olacağı öğrenildi. Altınok'un kendisi gibi ünlü olan oyuncu eşi, sosyal medya hesabında hamile olduğunu duyurdu.

Karı-koca aynı dizide! Feridun’u Giray Altınok’un 7 aylık hamile eşi bakın kim çıktı! Meğer ünlü oyuncuyla... 3

Ünlü oyuncunun eşinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.

SON DAKİKA