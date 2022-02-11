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Haberler Magazin Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir dergi çekiminde kırmızı ceketinin içine giydiği siyah dantelli sütyeniyle poz veren oyuncu, o fotoğrafı bir kez daha sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraf, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan o pozu...

11.02.2022 01:45 - Son Güncelleme: 11.02.2022 01:45
Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2018 yılına ait bir dergi çekiminde verdiği pozu sosyal medya hesabına taşıdı.

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Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Söz konusu fotoğrafı bir arkadaşının paylaşması üzerine kendi sayfasına taşıyan Atagül, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Atagül'ün Instagram'ın hikaye kısmında yayınladığı fotoğraf, birçok magazin ve fan sayfası tarafından da yayınlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.

Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Kırmızı ceketinin içine giydiği siyah dantelli sütyeniyle poz veren oyuncunun fotoğrafına sosyal medyada yorum yağdı.

Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı oyuncuyu iltifat yağmuruna tutarken bir kısmı Atagül'ün tarzını iddialı bularak eleştirdi.

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