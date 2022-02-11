Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Dantelli sütyeniyle objektif karşısına geçen Neslihan’a yorum yağdı
Neslihan Atagül iddialı pozuyla sosyal medyaya damga vurdu! Meslektaşı Kadir Doğulu ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Neslihan Atagül, sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşımla dikkat çekti. Bir dergi çekiminde kırmızı ceketinin içine giydiği siyah dantelli sütyeniyle poz veren oyuncu, o fotoğrafı bir kez daha sosyal medya hesabında yayınladı. Ünlü oyuncunun yayınladığı fotoğraf, birçok fan ve magazin sayfası tarafından da yayınlanarak kısa sürede gündem oldu. İşte Neslihan Atagül'ün çok konuşulan o pozu...
11.02.2022 01:45
- Son Güncelleme: 11.02.2022 01:45
Ünlü oyuncu Neslihan Atagül, 2018 yılına ait bir dergi çekiminde verdiği pozu sosyal medya hesabına taşıdı.