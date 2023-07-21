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Haberler Magazin Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı "Kendini zorla dövdürdü"

Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı "Kendini zorla dövdürdü"

Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz karıştığı darp olayıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce iki kere Survivor yarışmasına katılan Hikmet Tuğsuz yaşadığı Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye dehşeti yaşattı. Dede'ye saldırıp yere deviren Tuğsuz hızını alamayıp, Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi. Olayın ardından Hikmet Tuğsuz Whatsapp kayıtlarını yayınladı. İşte haberin detayları...

21.07.2023 11:41 - Son Güncelleme: 21.07.2023 11:41
Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı Kendini zorla dövdürdü

Survivor yarışmasıyla tanınan başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz, Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'yi sopayla darp etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı Kendini zorla dövdürdü

Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı.

Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı Kendini zorla dövdürdü

Dede, aldığı sopa darbeleri ile yere düştü. Tuğsuz, Dede'ye vurmaya devam edip, başına tekme attı. Bu sırada bir kişinin 'Hikmet abi, Hikmet abi yapma' diye bağırdığı duyuldu.

Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı Kendini zorla dövdürdü

İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleyi yapan sağlık ekibi, Bayram Ali Dede'yi hastaneye kaldırdı.

Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı Kendini zorla dövdürdü

SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR

Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" notunu düşen Dede'ye, Hikmet Tuğsuz "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazarak karşılık verdi.

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