Survivor Hikmet Tuğsuz başcazgırı tekme tokat dövmüştü! Olaydan görüntü görüntülü arayıp öpücük attı "Kendini zorla dövdürdü"
Katıldığı Survivor yarışmasıyla tanınan Hikmet Tuğsuz karıştığı darp olayıyla magazin gündemine bomba gibi düştü. Daha önce iki kere Survivor yarışmasına katılan Hikmet Tuğsuz yaşadığı Antalya'da başcazgır Bayram Ali Dede'ye dehşeti yaşattı. Dede'ye saldırıp yere deviren Tuğsuz hızını alamayıp, Dede'nin kafasına tekmeler attı. Dede "Hikmet Tuğsuz kafama kafama vurdu. Beni öldürmeye çalıştı" dedi. Olayın ardından Hikmet Tuğsuz Whatsapp kayıtlarını yayınladı. İşte haberin detayları...
21.07.2023 11:41 - Son Güncelleme: 21.07.2023 11:41
Başcazgır Bayram Ali Dede, otomobilden sopa ile inen başpehlivan antrenörü Hikmet Tuğsuz'un saldırısına uğradı.
SOSYAL MEDYADAN ATIŞTILAR
Bayram Ali Dede, yaşadığı saldırıyı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşıma "Hikmet Tuğsuz ile A.E., seninle Türk adaleti önünde hesaplaşacağız" notunu düşen Dede'ye, Hikmet Tuğsuz "Bu arada ben dövdüm seni, kimse yoktu" yazarak karşılık verdi.