14 yaşında anne olan Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı! Seda Sayan'ın sıkı dostu meğer...
Kariyeri kadar Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik ve sıkı dostu Seda Sayan'a yaptığı yorumlarla da adından söz ettiren Safiye Soyman, son olarak yaklaşık 24 yıldır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun'la gündeme geldi. Oğlunun son halini yayınlayan Soyman, kısa sürede gündem oldu. Bunun üzerine ünlü şarkıcının hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bir gecekonduda doğan ve çocuk yaşta görücü usulüyle evlendirilen Soyman'ın 14 yaşında kucağına aldığı kızını görenler ise şaşıp kaldı. Ünlü şarkıcının kızı güzelliğiyle hayran bıraktı. İşte Safiye Soyman'ın sır gibi sakladığı kızı...
21.07.2023 11:11 - Son Güncelleme: 21.07.2023 11:11
Ünlü şarkıcı Safiye Soyman, hem kariyeri hem özel hayatı hem de geçirdiği estetik operasyonlarıyla sık sık adından söz ettirdi. Faik Öztürk ile sürdürdüğü mutlu birliktelik sürdüren ünlü isim, sıkı dostu Seda Sayan'a sosyal medya üzerinden yaptığı yorumlarla da magazin manşetlerinde bolca yer aldı.
Oğlunun da yer aldığı bir video paylaşan ünlü şarkıcı altına şu notu düştü: "Harun'u çok merak ediyorlar. Harun, cennet gibi bir köyde. Oksijeni bol, serin bir köy evinde. İşlerim olmadığında buraya geliyorum, işlere de buradan gidiyorum. Son derece sağlıklı, gayet iyi... Burası her şeyden uzak muhteşem bir yer."