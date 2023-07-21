14 yaşında anne olan Safiye Soyman’ın sır gibi sakladığı kızına bakın! Gören dilini ısırdı! Seda Sayan’ın sıkı dostu meğer...

Oğlunun da yer aldığı bir video paylaşan ünlü şarkıcı altına şu notu düştü: "Harun'u çok merak ediyorlar. Harun, cennet gibi bir köyde. Oksijeni bol, serin bir köy evinde. İşlerim olmadığında buraya geliyorum, işlere de buradan gidiyorum. Son derece sağlıklı, gayet iyi... Burası her şeyden uzak muhteşem bir yer."