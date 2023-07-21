Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”
Çocuktan Al Haberi programının 'Kutu Bebek'i olarak anılan ve ATV'nin yayınlandığı döneme damgasını vuran Hercai dizisinde Gül'ü canlandıran Ebrar Demirbilek, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımında ortaya çıktı. Ebrar Demirbilek'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Ebrar Demirbilek'in hayran bırakan son hali...
21.07.2023 12:13 - Son Güncelleme: 21.07.2023 12:13
Daha 3 aylıkken televizyon hayatına adım atan Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programının 'Kutu Bebek'i olarak hafızalara kazındı ve Hercai'de canlandırdığı Gül karakteriyle büyük beğeni topladı.
Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde de rol alan Demirbilek, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımında ortaya çıktı.