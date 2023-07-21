Vav TV İzle
Haberler Magazin Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

Çocuktan Al Haberi'nin Kutu Bebek'i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

Çocuktan Al Haberi programının 'Kutu Bebek'i olarak anılan ve ATV'nin yayınlandığı döneme damgasını vuran Hercai dizisinde Gül'ü canlandıran Ebrar Demirbilek, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımında ortaya çıktı. Ebrar Demirbilek'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca kız olmuş" yorumunda bulundu. İşte Ebrar Demirbilek'in hayran bırakan son hali...

takvim.com.tr
21.07.2023 12:13 - Son Güncelleme: 21.07.2023 12:13
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

Daha 3 aylıkken televizyon hayatına adım atan Ebrar Demirbilek, Çocuktan Al Haberi programının 'Kutu Bebek'i olarak hafızalara kazındı ve Hercai'de canlandırdığı Gül karakteriyle büyük beğeni topladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

Hayat Dediğin, Yalan Dünya, Sen Benimsin, Meleklerin Aşkı gibi dizilerde de rol alan Demirbilek, Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin Erbil'in paylaşımında ortaya çıktı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

Küçük yaşına rağmen sergilediği performansıyla dikkat çeken çocuk oyuncunun son halini görenler ise hayran kaldı.

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

Demirbilek'in son halini görenler şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Koca kız olmuş" yorumunda bulundu

Çocuktan Al Haberi’nin Kutu Bebek’i Ebrar Demirbilek’in son halini Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin paylaştı! “Koca kız olmuş...”

İşte Ebrar Demirbilek başta olmak üzere ünlü isimlerin yıllar içindeki değişimleri...

SON DAKİKA