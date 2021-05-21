Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...
Survivor 2021'in en çok konuşulan ismi 33 yaşındaki yarışmacı Hanzade Ofluoğlu oldu. Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu performansı değil yer aldığı polemiklerle adından söz ettirdi. Survivor parkurlarında bir türlü kendisinden bekleneni veremeyen Hanzade Ofluoğlu buna zıt olarak büyük bir sms potansiyeline sahipti. Yarışma sonrası sosyal medyada bol bol paylaşım yapan Hanzade Ofluoğlu'nun bikinili paylaşımları görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan Hanzade Ofluoğlu hakkındaki bu gerçek inanılır gibi değil.
Survivor kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 33 yaşındaki yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu olmuştu. Yarışma başından bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı veremeyen Hanzade Ofluoğlu diğer bir yandan büyük sms potansiyeliyle dikkatleri çekmitşi. Aslında Hanzade Ofluoğlu'nu pek çoğumuz Survivor 2021 öncesinden tanıyoruz. Hayatlarımızda ilk olarak Var Mısın Yok Musun? adlı yarışmayla giren Hanzade Ofluoğlu sonrasında sunucu olarak kariyerine devam etti. Saygun Ofluoğlu'yla evli olan Hanzade Ofluoğlu yarışma sonrasında sosyal medyada fırtınalar estiriyor.