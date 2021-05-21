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Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...

Survivor 2021'in en çok konuşulan ismi 33 yaşındaki yarışmacı Hanzade Ofluoğlu oldu. Gönüllüler takımında yarışan Hanzade Ofluoğlu performansı değil yer aldığı polemiklerle adından söz ettirdi. Survivor parkurlarında bir türlü kendisinden bekleneni veremeyen Hanzade Ofluoğlu buna zıt olarak büyük bir sms potansiyeline sahipti. Yarışma sonrası sosyal medyada bol bol paylaşım yapan Hanzade Ofluoğlu'nun bikinili paylaşımları görenleri şaşkına çevirdi. Öte yandan Hanzade Ofluoğlu hakkındaki bu gerçek inanılır gibi değil.

21.05.2021 13:25 - Son Güncelleme: 21.05.2021 13:27
Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...

Survivor kuşkusuz en çok konuşulan ismi gönüllüler takımının 33 yaşındaki yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu olmuştu. Yarışma başından bu yana bir türlü kendisinden beklenen performansı veremeyen Hanzade Ofluoğlu diğer bir yandan büyük sms potansiyeliyle dikkatleri çekmitşi. Aslında Hanzade Ofluoğlu'nu pek çoğumuz Survivor 2021 öncesinden tanıyoruz. Hayatlarımızda ilk olarak Var Mısın Yok Musun? adlı yarışmayla giren Hanzade Ofluoğlu sonrasında sunucu olarak kariyerine devam etti. Saygun Ofluoğlu'yla evli olan Hanzade Ofluoğlu yarışma sonrasında sosyal medyada fırtınalar estiriyor.

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Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...

Survivor 2021'e gözyaşlarıyla veda eden Hanzade Ofluoğlu, elendikten sonra sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatmıştı.

Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...

Hesabını yeniden kullanmaya başlayan Hanzade'nin pozları ise mest etti. 100 binin üzerinde takipçi kitlesine sahip olan yıldız yarışmacı, sosyal medya paylaşımlarıyla sosyal medyayı salladı.

Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...

Bikinili pozu ise beğeni yağmuruna tutuldu. Dans tutkusuyla da bilinen Survivor yıldızı Hanzade'nin birbirinden renkli ve enerjik pozları gündem oldu.

Survivor Hanzade Ofluoğlu küllerinden doğdu yeşil bikinisiyle ortalığı ateşe verdi! Bakın çıka çıka kim çıkmıştı meğer eşiyle...

İŞTE OLAY OLAN O POZLAR

Mavi takım yarışmacısı Hanzade Ofluoğlu, bir dönem obsesif kompülsif bozukluk ile mücadele ettim" demişti.