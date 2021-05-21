Cengiz Kurtoğlu'nun sır gibi sakladığı eşi bakın kim çıktı! Görenler şaştı kaldı! İşte Cengiz Kurtoğlu'nun güzel eşi Fatma...

Yılların eskitemediği sanatçılardan biri olan Cengiz Kurtoğlu uzun bir aradan sonra ekranlarda izleyicilerle buluştu. 62 yaşındaki sanatçı hem özel hayatını gizli tutuyor hem de sosyal medyayı aktif kullanmıyor. Bir dönem verdiği kilolarla gündemde olan ve kısa sürede bambaşka birine dönüşen Cengiz Kurtoğlu'nun, gözlerden uzak yaşayan eşini görenler şaştı kaldı. İşte başta Cengiz Kurtoğlu olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

21.05.2021 12:37 - Son Güncelleme: 21.05.2021 12:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





