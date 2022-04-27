Survivor Gökhan Keser bakın aslen nereliymiş! Duyan inanamadı işte Sinem Kobal’ın biricik partnerinin memleketi...
Survivor Gökhan Keser bakın aslen nereliymiş! Survivor 2022 All Star yarışmasında gönüllüler takımı ile sezona başlayan ve ardından ünlüler ile birlikte mücadelesini sürdüren Survivor Gökhan Keser, eleme gecesinde adaya veda eden isim oldu. Sinem Kobal ile kamera karşısına geçtiği Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran ve 2022 All Star yarışmasındaki duruşuyla dikkat çeken Gökhan Keser'in hayatı ise merak edilip araştırılmaya başlandı. İzmir doğumlu olan Keser hakkında en çok "Gökhan Keser aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bakın Gökhan Keser aslen nereliymiş...
27.04.2022 01:44 - Son Güncelleme: 27.04.2022 01:44
Küçük yaşlarda modellikle kariyerine başlayan ve 2004 yılında güzellik yarışmasında birinci seçilen Gökhan Keser, oyunculuk eğitimi aldıktan sonra Selena dizisinde rol aldı.
Sinem Kobal ile kamera karşısına geçtiği Selena dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Keser, 2022 All Star yarışmasındaki duruşuyla da büyük beğeni topladı.
Eleme gecesinde adaya veda eden isim olması üzerine gündeme gelen Gökhan Keser'in hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.
İzmir doğumlu olan Keser hakkında en çok "Gökhan Keser aslen nereli?" sorusunun yanıtı aratıldı. Ünlü oyuncunun aslen nereli olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşkınlıklarını gizleyemedi.