Yeşilçam’ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu’nun son haline bakın! 67’lik Gülşen 'bahar' pozunu paylaştı yine hayran bıraktı
Yeşilçam'ın en güzel kadınlarından Gülşen Bubikoğlu'nun son haline bakın! Gülşen Bubikoğlu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmiyle Yeşilçam dünyasına 'merhaba' demiş ve kısa sürede adını geniş kitlelere duyurmuştu. Ah Nerede, Gırgıriye, Alev Alev, Yaz Bekarı gibi yapımlarda rol alan Bubikoğlu, özellikle Tarık Akan ile birlikte yer aldığı filmlerle hafızalara kazınmıştı. Başarılı oyunculuk performansıyla 7'den 70'e geniş bir hayran kitlesine ulaşan Bubikoğlu, güzelliğiyle de adından sık sık söz ettirmişti. Şimdilerde 67 yaşında olan oyuncu, Instagram'da yaptığı son paylaşımla yine kendine hayran bıraktı. Ünlü oyuncunun 'Bahar' notuyla paylaştığı poza "Gençlik iksirini bulmuş gibi", "Yıllar ona vız gelir", "Zamanı durdurmuş gibi" yorumları yapıldı. İşte Gülşen Bubikoğlu'nun göreni hayran bırakan son hali...
27.04.2022 00:28 - Son Güncelleme: 27.04.2022 00:28
1973 yılında düzenlenen geleneksel Ses Dergisi artist yarışmasına katılan Gülşen Bubikoğlu, ilk elemelerden itibaren dikkatleri üzerine çekti ve yarışmanın rakipsiz favorisi oldu.
Yarışmanın yıldız adayı olan Gülşen Bubikoğlu'nın peşinden birçok yapım şirketi koşarken ünlü oyuncu, Türker İnanoğlu'nun yapımcılığını üstlendiği Yaban filmi ile Yeşilçam dünyasına 'merhaba' dedi.
Özellikle Tarık Akan ile birlikte yer aldığı filmlerle hafızalara kazınan Bubikoğlu, güzelliğiyle de adından sık sık söz ettirmişti.