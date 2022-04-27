Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten’e Alişan’dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı’nın hediyesi meğer...

Seda Sayan 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlendi. Sayan 2. Sayfa'ya gönderdiği mesajda "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek sitem etti.