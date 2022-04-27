RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten'e Alişan'dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı'nın hediyesi meğer...

Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten'e Alişan'dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı'nın hediyesi meğer...

Seda Sayan ile 25 yaş küçük sevgilisi Çağlar Ökten geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde dünyaevine girdi. Seda Sayan'ın Çağlar Ökten'le olan 7.evliliği en ince ayrıntısına kadar günlerdir magazin gündeminde yer alırken, Alişan'ın Seda Sayan ve eşine aldığı hediye en çok konuşulan konulardan biri oldu. Öte yandan Kadırgalı, eşi Çağlar Ökten'in yaşı hakkında yapılan açıklamalara da ateş püskürdü. İşte haberin detayları.

27.04.2022 09:16 - Son Güncelleme: 27.04.2022 09:16
Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten’e Alişan’dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı’nın hediyesi meğer...

59 yaşındaki Seda Sayan, Çağlar Ökten ile yedinci evliliğini geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdi. Prag'ta gerçekleşecek nikahın hazırlıklarında sorun çıkınca ikili nikahı İstanbul'a az katılımcıyla yaptı.

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Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten’e Alişan’dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı’nın hediyesi meğer...

Seda Sayan'ın mutlu gününe damatla yakın yaşlarda olduğu söyleyen Oğulcan Engin gelmedi.

Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten’e Alişan’dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı’nın hediyesi meğer...

Seda Sayan 33 yaşında olduğu söyleyen Çağlar Ökten ile aralarındaki yaş farkına yapılan yorumlara sinirlendi. Sayan 2. Sayfa'ya gönderdiği mesajda "Çağlar'a 'yaşı küçük' deyip durmasınlar. 11 yaşında çocuk sahibi adam. Nasıl 'küçük yaştaki' diye bahsedilir!" diyerek sitem etti.

Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten’e Alişan’dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı’nın hediyesi meğer...

Seda Sayan'ın haberi sosyal medyada yayınlanınca şarkıcı 33 yaş bilgisiyle dalga geçti ve gülücük emojisi koydu.

Seda Sayan ve 7. eşi Çağlar Ökten’e Alişan’dan bir garip düğün hediyesi! Böyle olur Kadırgalı’nın hediyesi meğer...

Sayan'ın bu çıkışına takipçiler ise yeniden "Oğlun yaşında" yorumları yağdırdı.

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