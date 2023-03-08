Survivor Fatih bakın kim çıktı meğer o da her tuşa basmış! Fatih Kılıçarslan'ın bu görüntüleri sosyal medyanın dilinde Acun Ilıcalı'nın...
Bu sezon umduğu reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'ün erken final yapacağı iddiaları ortaya atılmıştı bir süre önce... Bu iddialara konuşuladursun bir yandan da aradan sivrilen yarışmacılar araştırılıyor. O isimlerden biri de yarışmaya yedeklerden dahil olan Fatih Kılıçarslan. İlginç söylemleriyle adından söz ettiren Fatih Kılıçarslan bakın kim çıktı. İşte detaylar...
08.03.2023 16:23 - Son Güncelleme: 08.03.2023 16:23
Survivor'a yedeklerden katılan yarışmacı Marmara Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Akademisi mezunudur. Aslen Yozgatlıdır. Fatih Kılıçarslan 23 yıllık beden eğitimi öğretmenliği geçmişine sahip.
Çocuk ve yetişkinler için 17 yıl lisanslı spor ve yaşam koçluğu yapan Fatih Kılıçarslan, yarışmasında yarı finale kadar yükselmişti.
Survivor 2023 yarışmacısı Fatih, daha önce TV 8 ekranlarında yayınlanan Göz6 programında da yer almış.