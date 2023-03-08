Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan olay hamle! Yeni bir aşk mı doğuyor? O detay gözlerden kaçmadı: "Galatasaraylı yıldızların kısmeti açıldı"
Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan olay hamle! Yeni bir aşk mı doğuyor? O detay gözlerden kaçmadı. Son dönemde adeta Galatasaraylı yıldızların kısmeti açıldı. Adı Galatasaraylı Torreira ile aşk iddialarına karışan Devrim Özkan'ın ardından Burcu Özberk'ten de sürpriz bir haber geldi. Galatasaray'ın yeni oyuncusu Nicolo Zaniolo'nun sevgilisi Sara Scaperrotta'yı 2 sene önce, ünlü supermodel Madalina Diana Ghenea için terk ettiği ortaya çıkmıştı. Galatasaray'ın yıldızının şimdi de ünlü oyuncu Burcu Özberk ile bağlantı kurdu. İşte detaylar...
08.03.2023 16:08 - Son Güncelleme: 08.03.2023 16:44
"GALATASARAYLI YILDIZLARIN KISMETİ AÇILDI"
Burcu Özberk ile Galatasaraylı Nicolo Zaniolo'dan olay hamle! O detay gözlerden kaçmadı.
İtalyan futbolcu Nicolo Zaniolo 2 yıl önce Sara Scaperrotta'yı Rumen supermodel Madalina Diana Ghenea için terk etmişti.
Galatasaray'ın dev transferi Nicolo Zaniolo Instagram hesabında oyuncu Burcu Özberk ile takipleşmeye başladı.