Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraf: "Babama anlatmanın utancı..."

HURLEY, KENDİSİ OLMADIĞINI AÇIKLADI

Kitabında anlattığına göre Harry, henüz 16 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilk cinsel deneyimini yaşamıştı. Üstelik de bu deneyim, öyle romantik bir ortamda değil, bir barın arkasındaki çayırda yaşanmıştı. Daha kitap piyasaya çıkmadan bu bilgi basına sızdı ve o kadının kim olabileceği tartışıldı. İlk anda ortaya atılan isim ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley idi. Fakat yıldız, daha bu söylenti basına yansır yansımaz bunu reddetti. Bunun ardından Hurley ilgi odağı olmaktan çıktı. Tabii yine kafalarda soru işaretleri de kaldı.