Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraf: "Babama anlatmanın utancı..."
Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraflar gelmeye devam ediyor. 2020 yılının başlarında Kraliyet ailesindeki görevlerinden feragat eden Harry ve Meghan ikilisi gündemden düşmüyor. Harry ve Meghan belgeselinden sonra Prens Harry'nin 'Spare / Yedek' adlı kitabı yayınlandı. Kitap yayınlanmadan, Harry ve Meghan belgeselinden daha çok konuşulmuştu. Harry, itiraflarına bu kitap aracılığıyla devam ediyor. Harry kitabında, "Benden yaşça büyük bir kadınla ilişkiye girdim. Kendisi atları çok seviyordu ve bana bir at gibi muamele etmişti. Hızlı bir cinsel ilişki sonrasında popoma tokat atıp beni yollamıştı" ifadesini kullanmıştı. Sasha Walpole, yani aylardır kim olduğu tartışılan o kadın öyle itiraflarda bulundu ki... İşte detaylar...
"BABAMA ANLATMANIN UTANCI..."
Cinsel ilişkiye girerken 'at gibi muamele etti' demişti! Prens Harry'nin bekaretini alan o kadından olay itiraflar peş peşe geldi.
Oyuncu Meghan Markle ile evlendikten bir süre sonra kraliyet ailesinden olaylı bir şekilde ayrılan ve ABD'de yaşamaya başlayan Sussex Dükü unvanına sahip Prens Harry'nin geçen aylarda piyasaya sürdüğü kitabı Spare (Türkçesi Yedek) uluslararası kamuoyunda büyük ilgi uyandırmıştı.
Afganistan'da 25 kişiyi öldürmesinden, babasıyla ilişkisine kadar birçok konuyu anlatan Prens Harry'nin bekaretini kaybetme hikayesi de uluslararası kamuoyunda gündem olmuştu. Harry, yaşça kendisinden büyük bir kadınla tarla benzeri bir alanda cinsel ilişkiye girdiğini söylemişti.
HURLEY, KENDİSİ OLMADIĞINI AÇIKLADI
Kitabında anlattığına göre Harry, henüz 16 yaşındayken kendisinden yaşça büyük bir kadınla ilk cinsel deneyimini yaşamıştı. Üstelik de bu deneyim, öyle romantik bir ortamda değil, bir barın arkasındaki çayırda yaşanmıştı. Daha kitap piyasaya çıkmadan bu bilgi basına sızdı ve o kadının kim olabileceği tartışıldı. İlk anda ortaya atılan isim ünlü model ve oyuncu Elizabeth Hurley idi. Fakat yıldız, daha bu söylenti basına yansır yansımaz bunu reddetti. Bunun ardından Hurley ilgi odağı olmaktan çıktı. Tabii yine kafalarda soru işaretleri de kaldı.
'HARRY ANLATMAZ, BEN ANLATAYIM'
Tam bu iddialar ortalarda dolaşırken "Harry bunu kitabında anlatmaz bari kendim anlatayım" diyerek Prens ile yaşadığı kısa yakınlaşmayı anlatan eski TV sunucusu Catherine Ommanney çıktı ortaya. Harry ile yaşadıklarını kendi isteğiyle gözler önüne serdi. Öte yandan 'olgun kadın' tanımına da uyuyordu. Harry ile aralarında hatırı sayılır bir yaş farkı vardı. Şu anda 51 yaşında olan Ommanney, Harry'den yaşça büyüktü. Ama görünüşe göre Harry'ye ilk cinsel deneyimini yaşatan "yaşlı ve güzel kadın" o da değildi.