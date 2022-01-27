Survivor Evrim Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı için öyle bir laf etti ki ’sevgililerine anlam veremiyorum’ Neden ayrıldılar merak ediliyordu

Survivor'ın son bölümünde Evrim Keklik öyle bir laf etti ki, hem Nisa Bölükbaşı'yı hem eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı hem de Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'i hedef aldı. İşte yaşananlar...