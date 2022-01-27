Survivor Evrim Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı için öyle bir laf etti ki 'sevgililerine anlam veremiyorum' Neden ayrıldılar merak ediliyordu
Survivor tarihinin en tanınmış sezonu hiç elbette Survivor 2020 oldu. O sezondan çıkıp ününe ün katmayan kimse yok... O yarışmacılardan bazıları şimdiler Survivor 2022 All-Star'da ter döküyor dökmesine ama öyle bir dörtlü var ki, en küçük hareketleri bile merak konusuyken önceki gün tartışma yaşadılar. Tabi ki o isimler eski sevgililer Barış Murat Yağcı ve Nisa Bölükbaşı ile Nisa Bölükbaşı'nın güncel sevgilisi Ogeday Girişken. Önceki gün yapılan ödül oyunundaysa kızılca kıyamet koptu, sivri diliyle bilinen Evrim Keklik öyle bir laf etti ki ortalık birbirine girdi. Peki merak edilen asıl konu şu, Nisa ve Barış neden ayrıldı? Evliliğe giden eski aşıklar arasında ne oldu?
Survivor'ın son bölümünde Evrim Keklik öyle bir laf etti ki, hem Nisa Bölükbaşı'yı hem eski sevgilisi Barış Murat Yağcı'yı hem de Nisa Bölükbaşı'nın yeni aşkı Ogeday Girişken'i hedef aldı. İşte yaşananlar...
Survivor 2020'de Gönüllüler takımında mücadele eden Nisa Bölükbaşı kuşkusuz yarışmanın en çok konuşulan isimlerinden biriydi. Yarışmada gösterdiği başarılı performansların yanında özel hayatıyla da sık sık gündeme gelmişti.
Yarışamın ardından birbirlerini kardeş olarak gördüklerini her fırsatta dile getiren Nisa ve Barış Murat Yağcı'nın sevgili olması herkesi şaşırtmıştı.
Mayıs ayında da ilişkilerini noktaladıklarını duyurduktan sonra Nisa, eski Survivor yarışmacısı Ogeday Girişken'le anılmıştı.
Survivor All Star'da Nisa Bölükbaşı ile aynı takımda mücadele eden olan Ogeday Dominik'e gitmeden önce "Çıkan haberlere evet de demiyorum, hayır da demiyorum; havada bırakıyorum" ifadeleriyle kafaları karıştırmıştı.