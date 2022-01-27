Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü haftalar önceki o paylaşım dikkat çekti! Alişan ve Demet Akalın küslüğü bir kenara bıraktı
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu silahlı saldırıda öldü, Ece'nin Instagram hesabından haftalar önce paylaştığı fotoğraf sosyal medyada gündem oldu. Gelen son dakika haberlerine göre ünlü avukat ve Beşiktaş'ın eski yöneticisi silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun ölümü sonrası Ece Erken'in yeni yıl paylaşımı gündeme gelirken, Erken'in bir dönem en yakın arkadaşı olan Alişan ve küs olduğu Demet Akalın'dan başsağlığı mesajı gecikmedi.
27.01.2022 09:41
- Son Güncelleme: 27.01.2022 09:52
Ece Erken'in eşi Şafak Mahmutyazıcıoğlu öldürüldü, Ece Erken'in Instagram'dan paylaştığı haftalar önceki fotoğraf ve not dikkat çekti!
Elde edilen son dakika bilgisinin hemen ardından bir dönem Ece'nin en yakın arkadaşı olan Alişan ve küslüğü ile günlerce gündemden düşmeyen Demet Akalın, zor gününde Ece'ye destek oldu.
Ece Erken ile evlilik yapan ve bu haberlerle gündeme gelen Son eski Beşiktaş yöneticisi Şafak Mahmutyazıcıoğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Şafak Mahmutyazıcıoğlu saat 00.30 sıralarında Yeşilköy'de bir balıkçı restoranında kimliği belirsiz kişilerce silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda yedi el ateş edildiği iddia edildi.