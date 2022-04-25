Hakim'in Ozan'ı Fatih Berk Şahin hakkında şoke eden gerçek! Geleceğin Tarık Akan'ı deniyor ama göründüğü gibi değil
atv ekranlarının yeni fenomeni Hakim dizisi yayınlanan ilk bölümüyle adeta fırtınalara estirdi. Oyuncu kadrosunda Erdal Beşikçioğlu, Uğur Yücel, Hasibe Eren, Yurdaer Okur ve Ebru Özkan gibi isimleri bulunduran Hakim dizisi, yaptığı kaza sonrasında bir mafya babasının oğlunu öldüren Ozan ve hakim babası etrafında şekilleniyor. Dizide Ozan karakterine hayat veren ve geleceğin Tarık Akan'ı benzetmeleri yapılan Fatih Berk Şahin, oyunculuğuyla göz dolduruyor. Fatih Berk Şahin hakkında araştırma yapanlarsa şaşırdıkları bir gerçekle karşılaştı.
Ozan; akıllı, yetenekli ve sağduyulu bir gençtir. Özellikle annesini kaybettikten sonra içine kapanmış ve kendini fotoğraf çekmeye adamıştır. Tıpkı annesi gibi…
Hayatında, babası dışında bir de sevgilisi Ceren vardır. Yaşamaya devam etmeye çalışır. Annesinin ölüm yıl dönümde yaptığı kaza miladı olacaktır. Susturamadığı vicdanını bastırmak için çabalayacak, öldürdüğü gencin ablasıyla umutsuz bir aşka düşecektir. En büyük dayanağı olan babasının bambaşka bir adama dönüştüğünü gören Ozan, bu yükle sınanacak ve dönüşmeye başlayacaktır.
Dizide dikkat çeken oyuncular seyirciler tarafından merakla araştırılırken, bu isimlerden birisi de Ozan karakteri oldu. Ömer Arif Derman'ın oğlu Ozan'a hayat veren Fatih Berk Şahin kimdir, kaç yaşında, hangi dizilerde oynadı merak ediliyor.
FATİH BERK ŞAHİN KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Tiyatro, sinema ve dizi film oyuncusu olan Fatih Berk Şahin, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Lisesi'nde okudu. Oyunculuk kariyerine 2020 yılında Ozan Açıktan yönetmenliğinde 'Geçen Yaz' adlı sinema filmiyle başladı. Fatih Berk Şahin, Show TV'nin 'Yalancı' dizisinde rol aldı.
Fatih Berk Şahin'in doğum tarihini duyanlarsa şaşkınlığını gizleyemedi. 'Bu yaşa böylesi yetenek' dedirten, geleceğin 'Tarık Akan'ı olarak değerlendirilen Şahin bakın kaç yaşındaymış. İşte başta Fatih Berk Şahin olmak üzere ünlülerin merak edilen yaşları.