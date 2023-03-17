Aldatmak'ın Elmas'ı Defne Samyeli'den bomba yanıt! 'Ne zaman yaşlanacaksın' sorusuna bakın ne cevap verdi: "Vücudumu çok iyi..."

"İyi gideceğim belliydi bence. Genetik olarak şanslı olduğumu düşünüyorum. Anneannemize çekmişiz. 85 yaşında vefat etti fakat 60 yaşında gibi duruyordu. Bunun yanında zihin ve bedenle ilgili çok çalıştım. Vücudumu çok iyi anlıyorum ve kaslarıma bir nebze de olsa hükmedebiliyorum."