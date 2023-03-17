Aldatmak'ın Elmas'ı Defne Samyeli'den bomba yanıt! 'Ne zaman yaşlanacaksın' sorusuna bakın ne cevap verdi: "Vücudumu çok iyi..."
Aldatmak'ın Elmas'ı Defne Samyeli'den bomba yanıt! 'Ne zaman yaşlanacaksın' sorusuna bakın ne cevap verdi. İki çocuk annesi Defne Samyeli, Reynmen (Yusuf Aktaş) ile bir araya geldi. Reynmen, Defne Samyeli'ye "Ne zaman yaşlanacaksın?" diye sorunca Samyeli'den gelen yanıt dikkat çekti. Genetik olarak şanslı olduğunu ifade eden Defne Samyeli, zihin ve bedenle ilgili çok çalıştığını ifade etti ve bakın neler söyledi.
17.03.2023 17:20 - Son Güncelleme: 17.03.2023 17:27
"VÜCUDUMU ÇOK İYİ ANLIYORUM"
Aldatmak'ın Elmas'ı Defne Samyeli'den bomba yanıt! 'Ne zaman yaşlanacaksın' sorusuna bakın ne cevap verdi.
Ailesinin ilk çocuğu olarak hayata 'merhaba' diyen Defne Samyeli'nin erkek kardeşi Suhan kendisinden 1 yıl sonra dünyaya geldi. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü olan Defne Samyeli hem sunucu, hem oyuncu hem de şarkıcı.
"NE ZAMAN YAŞLANACAKSIN?"
Reynmen ile bir araya gelen Defne Samyeli kendisine gelen bir soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Reynmen, Defne Samyeli'ye "Ne zaman yaşlanacaksın?" diye sorunca Samyeli şöyle dedi: