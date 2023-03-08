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Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa'nın başına patladı

Yayınlandığı her sezon çok konuşulan ve ekrana damgasını vuran Survivor bu sene adeta yokları onuyor. 2023 sezonuna büyük bir beklenti ile başlayan Survivor kadrosunda, fenomenler de yer almış Z kuşağı da ekran başına çekilmeye çalışılmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Survivor erken final yapabilir. İşte haberin detayları...

08.03.2023 11:57 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:59
Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa’nın başına patladı

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak bir türlü bekleneni veremeyen Survvivor hakkında flaş bir iddia ortaya atıldı. İşte haberin detayları...

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Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa’nın başına patladı

Her sezon adından epey söz ettiren Survivor bu sezon reytinglerde adeta yokları oynuyor.

Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa’nın başına patladı

Yarışmanın 6 Mart akşamı yayınlanan ve Aysu Keskin'in elendiği bölüm Total'de 12, AB'de 16 ve ABC'de 10.sırada yer aldı.

Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa’nın başına patladı

Gelen reytingler pek memnun etmezken bir sosyal medya hesabı Survivor finalinin erkene çekildiğini iddia etti.

Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa’nın başına patladı

Diman.arcana adlı sayfada yer alan haberde şu ifadeler kullanıldı:

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