Survivor erken finale gidiyor evdeki hesap çarşıya uymadı! Bileti eline verdiler erken final yapabilir kabak Nisa'nın başına patladı
Yayınlandığı her sezon çok konuşulan ve ekrana damgasını vuran Survivor bu sene adeta yokları onuyor. 2023 sezonuna büyük bir beklenti ile başlayan Survivor kadrosunda, fenomenler de yer almış Z kuşağı da ekran başına çekilmeye çalışılmıştı. Ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. Sosyal medyada yer alan iddialara göre Survivor erken final yapabilir. İşte haberin detayları...
08.03.2023 11:57 - Son Güncelleme: 08.03.2023 11:59
Gelen reytingler pek memnun etmezken bir sosyal medya hesabı Survivor finalinin erkene çekildiğini iddia etti.