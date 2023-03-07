Ebru Gündeş'e boşandığı eşi Reza Zarrab'tan olay istek! Hadise ile WhatsApp 'ihanet' mesajları ifşalanmıştı! Sibel Can, İbrahim Tatlıses...
Ebru Gündeş'e boşandığı eşi Reza Zarrab'tan olay istek! Hadise ile WhatsApp 'ihanet' mesajları ifşalanmıştı! 2010-2021 yılları arasında evli kalan Ebru Gündeş ile Reza Zarrab arasında sular durulmuyor. 2021 yılında resmi olarak boşandıktan sonra, kızları Alara'nın velayeti anne Ebru Gündeş'e verilmişti. Sonrasında Reza Zarrab'ın, Hadise ile yasak aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı. Geçtiğimiz aylarda Ebru Gündeş'e velayet davası açan Reza Zarrab yine yeni bir bomba iddiayla gündeme geldi. Söz yazarı olarak Türkiye'ye yerleşen İran asıllı Reza Zarrab ismini 'Rıza Sarraf' olarak değiştirdikten sonra Ebru Gündeş, İbrahim Tatlıses, Sibel Can için arabesk şarkı sözleri yazan Reza Zarrab, Ebru Gündeş'e ambargo koydu.
07.03.2023 12:29 - Son Güncelleme: 07.03.2023 12:35
Ebru Gündeş'e boşandığı eşi Reza Zarrab'tan olay istek! Hadise ile WhatsApp 'ihanet' mesajları ifşalanmıştı!
Amerika'da yaşamını sürdüren Reza Zarrab'ın sözü ve müziği kendisine ait olan şarkılarını eski eşi ve şarkıcı Ebru Gündeş'in söylememesi için harekete geçtiği öne sürüldü.
"KAYALIKLARDA ÇEKİLEN RESİMMİŞ..."
Ebru Gündeş'in eski eşi Reza Zarrab Hadise'yle ilgili ilk kez konuştu! WhatsApp mesajları ifşalanmıştı... İşte Zarrab'ın açıklaması.