Evlilik arifesindeki Eda Ece 'anne, baba, dayım, ablalarım, yeğenlerim' dedi paylaştı ünlülerden mesaj yağdı: "Annenin güzelliği babanın tontişliği"
Evlilik arifesindeki Eda Ece 'anne, baba, dayım, ablalarım, yeğenlerim' dedi paylaştı ünlülerden mesaj yağdı. Şimdiye kadar rol gereği dokuz kez gelinlik giyen Eda Ece gerçek hayatında telli duvaklı gelin olmak için hazırlıklara başladı. Ancak düğün tarihini 8 Haziran olarak belirleyen çift kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçti ve 20 Haziran'a erteledi. Evlilik haberiyle gündemde olan Eda Ece ailesi ile fotoğraflarını paylaştı, kısa sürede bir kez daha adından söz ettirmeyi başardı.
07.03.2023 11:02 - Son Güncelleme: 07.03.2023 11:02
"ANNENİN GÜZELLİĞİ BABANIN TONTİŞLİĞİ"
Evlilik arifesindeki Eda Ece 'anne, baba, dayım, ablalarım, yeğenlerim' dedi paylaştı ünlülerden mesaj yağdı.
Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar rol gereği dokuz kez gelinlik giyen Eda Ece gerçek hayatında telli duvaklı gelin olmak için hazırlıklara başladı. Ancak düğün tarihini 8 Haziran olarak belirleyen çift kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçti.
Ünlü çift yalnızca düğün tarihini erteledi. 12 gün sonraya ertelenen düğünün yeni tarihi 20 Haziran olarak değişti. Eda Ece ile Buğrahan Tuncer, Boğaz'da lüks bir otelde dünyaevine girecek.