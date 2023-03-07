Evlilik arifesindeki Eda Ece 'anne, baba, dayım, ablalarım, yeğenlerim' dedi paylaştı ünlülerden mesaj yağdı: "Annenin güzelliği babanın tontişliği"

Ünlü oyuncu Eda Ece ile basketbolcu Buğrahan Tuncer aşkında yeni bir gelişme yaşandı. Şimdiye kadar rol gereği dokuz kez gelinlik giyen Eda Ece gerçek hayatında telli duvaklı gelin olmak için hazırlıklara başladı. Ancak düğün tarihini 8 Haziran olarak belirleyen çift kısa bir süre sonra bu kararından vazgeçti.