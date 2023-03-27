Survivor Elanur çok fena Patladı! Survivor’dan elenen Elanur Pat’ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Survivor Elanur çok fena "Pat"ladı! Survivor'dan elenen Elanur Pat'ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...
Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'e veda eden isim Elanur Pat oldu. Pek çok potayı rahatlıkla atlatan Elanur Pat'ın elenmesi herkesi şaşırtan, Pat vedasında gözyaşlarına boğuldu. Elanur Pat hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Survivor'a veda eden Elanur Pat hakkında tüm merak edilenler.
27.03.2023 14:52 - Son Güncelleme: 27.03.2023 14:52