RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin Survivor Elanur çok fena "Pat"ladı! Survivor'dan elenen Elanur Pat'ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Survivor Elanur çok fena "Pat"ladı! Survivor'dan elenen Elanur Pat'ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Bu sezon beklenen reytinglerin çok çok altında kalan Survivor 2023'e veda eden isim Elanur Pat oldu. Pek çok potayı rahatlıkla atlatan Elanur Pat'ın elenmesi herkesi şaşırtan, Pat vedasında gözyaşlarına boğuldu. Elanur Pat hakkında araştırma yapanlarsa sevgilisinin kim olduğunu görünce şaştı kaldı. İşte Survivor'a veda eden Elanur Pat hakkında tüm merak edilenler.

27.03.2023 14:52 - Son Güncelleme: 27.03.2023 14:52
Survivor Elanur çok fena Patladı! Survivor’dan elenen Elanur Pat’ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Survivor 2023'e birleşme partisinin hemen öncesinde veda eden isim Elanur Pat olmuştu.

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Survivor Elanur çok fena Patladı! Survivor’dan elenen Elanur Pat’ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Pat, vedasında gözyaşlarına boğulmuştu.

Survivor Elanur çok fena Patladı! Survivor’dan elenen Elanur Pat’ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Instagram'da 1 milyon takipçisi bulunan Elanur Pat, 30 Aralık 2000'de doğdu.

Survivor Elanur çok fena Patladı! Survivor’dan elenen Elanur Pat’ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Survivor Elanur, Twitch ve Youtube'da milyonlarca takipçisi var.

Survivor Elanur çok fena Patladı! Survivor’dan elenen Elanur Pat’ın şarkıcı sevgilisi bakın kim çıktı meğer...

Elanur'un "Bela" adlı şarkısı bulunuyor.

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