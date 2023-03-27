Serdar Ortaç'ın Boğaz manzaralı villası için 80 milyon istediği söylenmişti! İlk kez konuştu: "Evim 8 odalı değil, Allah sattırmasın orada öleyim"
Serdar Ortaç'ın Boğaz manzaralı villası için 80 milyon istediği söylenmişti! İlk kez konuşan Serdar Ortaç evini satmadığını belirtti. Geçtiğimiz günlerde kardeşi Serkan Ortaç'ın ölümüyle yıkılan Serdar Ortaç kısa bir süre sonra klip çekimi için harekete geçti. Şarkıcı kardeşinin 40'ı çıkmadan işlerinin başına dönünce eleştirilen Serdar Ortaç, "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım" yanıtını verdi. Eviyle ilgili çıkan haberler hakkında kendisine yöneltilen sorulara da yanıt veren Serdar Ortaç, "Evim 8 odalı değil, Allah sattırmasın orada öleyim" dedi. İşte Serdar Ortaç'ın evi...
"ALLAH SATTIRMASIN ORADA ÖLEYİM"
Serdar Ortaç'ın Boğaz manzaralı villası için 80 milyon istediği söylenmişti! İlk kez konuşan Serdar rtaç bakın neler dedi.
Serdar Ortaç'ın yaklaşık bir yıldır hastanede tedavi gören kardeşi Serkan Ortaç, hayatını kaybetti. Cenazede ayakta durmakta güçlük çeken Serdar Ortaç, kısa süre sonra klip çekimi yapınca tepki çekti.
Kumar ve nafaka borçlarıyla uzun süre gündeme gelen Serdar Ortaç, İstinye'deki evini iddialara göre satışa çıkardı. 750 metrekare, 8 oda 4 salonlu ve 4 banyolu olduğu iddia edilen İstinye'deki evi için harekete geçen Serdar Ortaç, 2. Sayfa'nın haberine göre, 82 milyon TL istiyordu. Ortaç konuyla ilgili, Evim 8 değil 3 odalı. Satmadım, "Allah sattırmasın orada öleyim. para umurumda değil artık" diyerek açıklamada bulundu.