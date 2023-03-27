Serdar Ortaç'ın Boğaz manzaralı villası için 80 milyon istediği söylenmişti! İlk kez konuştu: "Evim 8 odalı değil, Allah sattırmasın orada öleyim"

Eleştirilen Ortaç açıklamasının devamında ise "Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. Bas gitaristimi de trafik kazasında kaybettim. O da ailemdi. Kardeşim dört, beş senedir yatıyordu, ben kendimi hazırlamıştım. Eşi, çocukları, annem ve hepimiz için çok zor. Hepimiz bir gün öleceğiz" diye konuştu.