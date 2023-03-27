İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı
İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostu olan Mihre Mutlu Barselona sokaklarından paylaştığı karelerle sosyal medya gündeminde. Doğum gününü kutlayan Mihre Mutlu, İbrahim Çelikkol ile mayıs ayında boşandı. Çiftin evliliğinden Ali adında bir oğlu var.
27.03.2023 15:59 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:20
İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı.
İbrahim Çelikkol ile 2017-2022 yılları arasında evli kalan Mihre Mutlu'nun bu evlilikten dünyaya getirdiği Ali adında bir oğlu var.