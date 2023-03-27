RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Magazin İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostu olan Mihre Mutlu Barselona sokaklarından paylaştığı karelerle sosyal medya gündeminde. Doğum gününü kutlayan Mihre Mutlu, İbrahim Çelikkol ile mayıs ayında boşandı. Çiftin evliliğinden Ali adında bir oğlu var.

27.03.2023 15:59 - Son Güncelleme: 27.03.2023 16:20
İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel’in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

İbrahim Çelikkol'un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel'in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı.

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İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel’in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

İbrahim Çelikkol ile 2017-2022 yılları arasında evli kalan Mihre Mutlu'nun bu evlilikten dünyaya getirdiği Ali adında bir oğlu var.

Mihre Mutlu salına salına yürüdüğü anları paylaştı | VİDEO

İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel’in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

Sosyal medya hesabından Mihra Mutlu'nun doğum gününü kutlayan Hande Erçel'in paylaşımı sonrası gündem olan Mutlu'nun son pozları dikkat çekti.

İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel’in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

34 yaşındaki Mihre Mutlu'nun bu karelerini görenler boyunu merak etti. İşte Mihre Mutlu'nun boyu başta olmak üzere sizler için derlediğimiz ünlülerin boyları...

İbrahim Çelikkol’un eski eşi Mihre Mutlu boy boy paylaştı o kareler ortalığı salladı! Hande Erçel’in sıkı dostunu gören dönüp bir daha baktı

Ebru Şahin - 1,7 m

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