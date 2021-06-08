Survivor Dora çıka çıka bakın kim çıktı onu çok iyi tanıyorsunuz! Herkesle kavga eden Uğurtan Dora meğer...

Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 37 yaşındaki Uğurtan Dora bizim bildiğimiz adıyla Dora geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana hem kendi takımıyla hem de karşı takımla girdiği polemiklerle bilinen isimlerden biri olan, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak da kırmızı takımdan İsmail Balaban'la ettiği kavga ve gırtlak gırtlağa gelmesiyle çok konuşulan Uğurtan Dora adından söz ettirmeye devam edecek gibi. Uğurtan Dora'yı Survivor 2021'le tanıdık ancak aslında onu görmediğimiz yer yok. Uğurtan Dora hakkındaki bu gerçekler sizi çok şaşırtacak...

08.06.2021 17:02 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:02 BU GALERİYİ PAYLAŞ





