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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla ayna karşısında poz verdi görenler yorum yapmadan geçemedi. Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadığı iddia edilen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile aşkını ilan etmiş, o ismin ünlü bir futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı. 28 yaşındaki 1.75 boyunda olan İrlandalı model Chloe Loughnan Instagram'dan verdiği bikinili pozlarla sosyal medya gündeminde... İşte aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Chloe Loughnan'ın ayna karşısında verdiği bikinili pozlar.

08.06.2021 17:07 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:18
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla verdiği pozla sosyal medyaya bomba gibi düştü. İrlandalı model, Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra gönlünü küçük yaştan bu yana tanıştıkları ortaya çıkan futbolcuya kaptırdı.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. 28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşarak magazin gündemine geldi.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

Chloe Loughnan'ın kalbini kaptırdığı ismin İrlandalı futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı. Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell (28), ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

Genç modelin yeni aşkının mesleği, "gitti popçu, geldi topçu" esprisi yaptırdı. Loughnan'ın futbolcu aşkıyla evlenmesi halinde, Serdar Ortaç artık İrlandalı güzele tazminat ödemeyecek.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

Yeni sevgilisi ile mutlu bir birliktelik yürüten Chloe Loughnan Instagram'dan paylaştığı pozlarla dikkat çekti.