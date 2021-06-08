Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla tam bir olay! Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Meedo ile...

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan siyah bikini ve topuklularıyla ayna karşısında poz verdi görenler yorum yapmadan geçemedi. Bir dönem Şeyma Subaşı'nın sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile aşk yaşadığı iddia edilen Chloe Loughnan, geçtiğimiz günlerde yeni sevgilisi ile aşkını ilan etmiş, o ismin ünlü bir futbolcu olduğu ortaya çıkmıştı. 28 yaşındaki 1.75 boyunda olan İrlandalı model Chloe Loughnan Instagram'dan verdiği bikinili pozlarla sosyal medya gündeminde... İşte aşk hayatıyla gündemden düşmeyen Chloe Loughnan'ın ayna karşısında verdiği bikinili pozlar.

08.06.2021 17:07 - Son Güncelleme: 08.06.2021 17:18 BU GALERİYİ PAYLAŞ





