Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Ancak Sol Yanım için işler yolunda gitmeyince dizisi erkenden final yaptı. Ancak Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Özge Yağız hakkında araştırma yapanların çoğunlukla merak ettiği şey sevgilisinin kim olduğu. Onu önceden tanıyanlar sevgilisinin kim olduğunu biliyor ancak tanımayanların ağzı bir karış açık kalıyor. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.

08.06.2021 16:19 - Son Güncelleme: 08.06.2021 16:19 BU GALERİYİ PAYLAŞ





