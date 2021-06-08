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Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...

Gerek oyunculuğu, gerek güzelliğiyle herkese örnek oluyor Özge Yağız. Son dönemin en popüler oyuncularından biri 23 yaşındaki güzel oyuncu Özge Yağız, Yemin adlı diziyle adını duyurdu. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösterdi. Ancak Sol Yanım için işler yolunda gitmeyince dizisi erkenden final yaptı. Ancak Özge Yağız'ın sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunuyor. Özge Yağız hakkında araştırma yapanların çoğunlukla merak ettiği şey sevgilisinin kim olduğu. Onu önceden tanıyanlar sevgilisinin kim olduğunu biliyor ancak tanımayanların ağzı bir karış açık kalıyor. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin sevgilileri ve eşleri.

08.06.2021 16:19 - Son Güncelleme: 08.06.2021 16:19
Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...

Son dönemin en popüler isimlerinden biri Özge Yağız. 23 yaşındaki oyuncu Yemin dizisiyle parladı, sosyal medya desteğini de arkasına aldı. Son olarak Sol Yanım adlı dizide boy gösteren Özge Yağız kısa süre sonra da nikah masasına oturacak.

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Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...

Özge Yağız, 10 Nisan 1997 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Başkent Üniversitesi İletişim Bilimleri Akademisi mezunudur. İlk oyunculuk deneyimini 2017 yılında yayınlanan Adını Sen Koy dizisi ile yaşayan Özge Yağız, şimdilerde Kanal 7 ekranlarında yayınlanan Yemin dizisinde başrol karakteri Reyhan'a hayat veren Özge,bu diziden sonra Star TV'de yayınlanacak Sol Yanım adlı dizisinin oyuncu kadrosunda kendine yer buldu.

Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...

Özge Yağız hakkında araştırma yapanların en çok merak ettiği konu özel hayatı. Bakın Özge Yağız'ın evlilik hazırlığında olduğu sevgilisi kim. İşte başta Özge Yağız olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...

TANSEL ÖNGEL VE SEVGİLİSİ NEŞE ÇAKIR

Özge Yağız'ın sevgilisi çıka çıka bakın kim çıktı nikah masası görünüyor! Özge Yağız'ın 'kalbim, ritmim' dediği büyük aşkı...