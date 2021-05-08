Survivor Dora çıka çıka bakın kim çıktı! Dora'nın yapmadığı şey yok İsmail'le gırtlak gırtlağa gelen Uğurtan Dora meğer...
Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinin başında mavi takım yarışmacısı olan 37 yaşındaki Uğurtan Dora bizim bildiğimiz adıyla Dora geliyor. Gönüllüler takımını yarışmanın başından bu yana hem kendi takımıyla hem de karşı takımla girdiği polemiklerle bilinen isimlerden biri olan, sık sık eleştiri oklarının hedefi olan son olarak da kırmızı takımdan İsmail Balaban'la ettiği kavga ve gırtlak gırtlağa gelmesiyle çok konuşulan Uğurtan Dora adından söz ettirmeye devam edecek gibi. Uğurtan Dora'yı Survivor 2021'le tanıdık ancak aslında onu görmediğimiz yer yok. Uğurtan Dora hakkındaki bu gerçekler sizi çok şaşırtacak...
14 sezondur yayın hayatına devam Survivor'ın yine adından sıkça söz ettiriyor. Bu yıl reytinglerde büyük bir düşüş yaşadığı bilinen Survivor 2021'in en çok konuşulan isimlerinden biri Uğurtan Dora. Sezon başından bu yana tartışmalarında içinde olan Uğurtan Dora hakkında bakın ortaya neler çıktı neler...
UĞURTAN DORA KİMDİR?
Survivor yarışmacısı Uğurtan Dora, 7 Kasım 1984 İstanbul'un Şişli semtinde doğmuştur. Uğurtan Dora 37 yaşındadır. 2000'de Saint Benoit Fransız Lisesi ortaokul bölümünden mezun olan Survivor Uğurtan Dora, 2004 yılında Sakıp Sabancı Anadolu Lisesi'ni tamamladı. Survivor Uğurtan Dora, yüksek öğrenimini ise Dokuz Eylül Üniversitesi'nde İktisat bölümünde yaptı.