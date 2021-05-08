İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerden biri Didem Kınalı... İbo Show'da yaptığı oryantal dansıyla bir döneme damgasını vuran, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda. Filmlere konu olacak hayat hikayesiyle dikkat çeken Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de evinin önünde objektiflere takıldı. Koronavirüs pandemisinin kendisini de vurduğu söyleyen Didem Kınalı 'Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum.' dedi.

08.05.2021 13:12 - Son Güncelleme: 08.05.2021 13:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





