RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerden biri Didem Kınalı... İbo Show'da yaptığı oryantal dansıyla bir döneme damgasını vuran, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda. Filmlere konu olacak hayat hikayesiyle dikkat çeken Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de evinin önünde objektiflere takıldı. Koronavirüs pandemisinin kendisini de vurduğu söyleyen Didem Kınalı 'Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum.' dedi.

08.05.2021 13:12 - Son Güncelleme: 08.05.2021 13:12
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

İbrahim Tatlıses'in programıyla şöhreti yakalayan Didem Kınalı, yıllar sonra katıldığı İbo Show programında sonra gündemden düşmüyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

Yıllar önce İbo Show'daki dans performansıyla tanınan oryantal Didem, geçtiğimiz gün köpeğini gezdirmek için dışarı çıktığında basın mensuplarıyla karşılaştı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

Koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan tedbirlerden dolayı uzun süredir çalışamayan Didem, ekonomik krize girdiğini anlattı.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

"KİRA VE FATURALARIM ÖDENSİN DİYE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPTIM"

Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen oryantal Didem, "Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" dedi.

İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor

"HİÇ GELİRİM YOK"

Geçtiğimiz yıl açtığı dans okulunu pandemi nedeniyle kapatmak zorunda kaldığını ifade eden Didem Kınalı, "Zor durumdayım. Hiç gelirim yok. Allah sonumuzu hayreylesin" dedi.