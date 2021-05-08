İbrahim Tatlıses'in ünlü ettiği oryantal Didem Kınalı'nın yardım çığlığı! Madonna'yla dans ediyordu şimdi kirasını ödeyemiyor
İbrahim Tatlıses'in magazin camiasına kattığı isimlerden biri Didem Kınalı... İbo Show'da yaptığı oryantal dansıyla bir döneme damgasını vuran, dünyaca ünlü şarkıcı Madonna'yla karşılıklı dans eden Didem Kınalı şimdilerde zor durumda. Filmlere konu olacak hayat hikayesiyle dikkat çeken Didem Kınalı, önceki gün Cihangir'de evinin önünde objektiflere takıldı. Koronavirüs pandemisinin kendisini de vurduğu söyleyen Didem Kınalı 'Kiramı ve faturalarımı ödeyemiyorum.' dedi.
"KİRA VE FATURALARIM ÖDENSİN DİYE E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU YAPTIM"
Çok zor günlerden geçtiğini söyleyen oryantal Didem, "Arkadaşlar 1 yıldır para kazanamıyorum. E-Devlet üzerinden evimin kirası ve faturalarımın ödenmesi için başvuru yaptım ama geri dönmediler. Sağ olsun menajerim Haluk Şentürk bana yardım etti" dedi.