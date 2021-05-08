RAMAZAN İMSAKİYE
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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...

Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı... Serdar Ortaç'la (51) beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, uzun süre sonra aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Loughnan, yayınladığı gönderi ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Chloe Loughnan'ın, geçtiğimiz günlerde ilk kez fotoğrafını paylaştığı yeni sevgilisi ile küçüklükten beri tanıştığı ortaya çıktı. İşte Chloe ve futbolcu sevgilisi.

08.05.2021 11:16 - Son Güncelleme: 08.05.2021 11:16
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...

İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. 28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşarak magazin gündemine geldi.

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Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...

Chloe Loughnan'ın kalbini kaptırdığı ismin İrlandalı futbolcu Andy O'Connell olduğu ortaya çıktı. Chloe Loughnan ile küçüklüğünden beri tanışan Andy O'Connell (28), ülkesi İrlanda'nın Avondale United isimli futbol takımında top koşturuyor.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...

Genç modelin yeni aşkının mesleği, "gitti popçu, geldi topçu" esprisi yaptırdı. Loughnan'ın futbolcu aşkıyla evlenmesi halinde, Serdar Ortaç artık İrlandalı güzele tazminat ödemeyecek. İşte başta Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe olmak üzere ünlülerin eşleri ve sevgilileri.

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...

BİRKAN SOKULLU VE SEVGİLİSİ EDA GÜRKAYNAK

Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...