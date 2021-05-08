Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan'ın sevgilisi o futbolcu çıktı! Gitti popçu geldi topçu İşte Chloe'nin yeni sevgilisi...
Ünlü popçu Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı eski eşi Chloe Loughnan, yeni bir aşka yelken açtı... Serdar Ortaç'la (51) beş yıllık evliliğini 2019'da sürpriz şekilde tek celsede bitiren Chloe Loughnan, uzun süre sonra aşk hayatındaki sessizliğini bozdu. Loughnan, yayınladığı gönderi ile yeni bir aşka yelken açtığını duyurdu. Chloe Loughnan'ın, geçtiğimiz günlerde ilk kez fotoğrafını paylaştığı yeni sevgilisi ile küçüklükten beri tanıştığı ortaya çıktı. İşte Chloe ve futbolcu sevgilisi.
İrlandalı model Chloe Loughnan, ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile 5 yıllık evliliğini 2019 yılında sonlandırmıştı. Serdar Ortaç'tan boşandıktan sonra ülkesine dönen Chloe Loughnan, aşk orucunu bozdu. 28 yaşındaki İrlandalı model, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından "Benim" notuyla birlikte yeni sevgilisiyle ilk kez fotoğraf paylaşarak magazin gündemine geldi.