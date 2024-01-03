Survivor Damla Can'ın sevgilisi çıka çıka bakın hangi ünlü oyuncu çıktı! Gözler önünde ama bir o kadar gözlerden uzak! Meğer...

Survivor 2024 All-Star yayın hayatına bir başladı pir başladı... Daha önceki sezonlara damgasını vuran yarışmacıların yer aldığı All-Star sezonuna ilk bölümlerden kavgalar damgasını vurdu. En çok dikkat çeken isimlerin başında ise parkurların sarı fırtınası Damla Can geliyor. Hanımefendi kişiliğiyle her Survivor izleyicisinin sevdiği nadir isimlerden biri olan Damla Can hakkında araştırma yapanlar, uzun yıllardır birlikte olduğu sevgilisinin kim olduğunu duyunca şaştı kaldı. İşte Survivor Damla Can başta olmak üzere ünlülerin merak edilen eşleri ve sevgilileri.
Damla Can, 1990 yılında doğdu. Damla Can, küçük yaşlardan beri sportif faaliyetler içinde. Damla Can, özel bir spor salonunda eğitici olarak çalışıyor. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topluyor.
2016 yılında da Survivor yarışması içinde yer alan ve oldukça iyi bir performans göstererek finale kadar giden Damla Can, finalde kaybetmişti. 2018 yılında yeniden Survivor'a katılmıştı. Survivor Panoroma'da yorumcular arasında yer almıştır.