Survivor Damla Can meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş! Büyük aşkı bakın kim çıktı! Sol Yanım’ın yakışıklısıyla...

Çekimleri Dominik'te gerçekleştirilen Survivor All Star 2024'te mücadele eden Damla Can'ın hayatı merak konusu oldu. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen fenomen yarışmacının özellikle aşk hayatı merak edildi. Damla Can'ın sevgilisinin kim olduğunu ilk kez duyanlar ise şaşıp kaldı. Fenomen yarışmacının, ünlü oyuncuyla sevgili olduğu ortaya çıktı. Bakın Damla Can'ın sevgilisi kimmiş...