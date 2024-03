Survivor Damla Can meğer ünlü oyuncuyla sevgiliymiş! Büyük aşkı bakın kim çıktı! Sol Yanım’ın yakışıklısıyla...

Survivor yarışmasında mücadele eden Damla Can 'ın hayatı merak edilip araştırılmaya başlandı.

DAMLA CAN KİMDİR?

Damla Can 1990 yılında dünyaya geldi. 2016 yılındaki Survivor yarışmasında finale kalan Damla Can, finalde kaybetti. Performansıyla adından söz ettiren yarışmacı, Survivor Panoroma'da yorumculuk yaptı. Jimnastik, step ve aerobik sporlarıyla ilgilenen Can, aynı zamanda sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da dikkatleri üzerine topladı.