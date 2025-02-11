Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

İki evladı olan ünlü şarkıcının oğlu Siraç, 19 yaşına baştı. Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu'dan ise duygusal bir paylaşım geldi.

Özlem Kapurtu sosyal medya hesabında oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Kapurtu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi: "Ömrüm annem... Gençliğim, nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz...