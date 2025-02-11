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Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Survivor 2025'in kadrosuna dahil olan Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu'nun oğlu 19 yaşına girdi. Ünlü şarkıcının eşi Özlem Kapurtu ise sosyal medya hesabında oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu. "Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da olsun çok şükür bizimle diyorum" diyen Özlem Kapurtu'nun duygu yüklü paylaşımı, kısa sürede gündem oldu. İşte Çılgın Sedat'ın biricik oğlu ve duygu yüklü o paylaşım...

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Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:35 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 13:35
Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Survivor 2025'in kadrosuna dahil olan Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu, 2005 yılında Özlem Kapurtu ile dünyaevine girdi.

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

İki evladı olan ünlü şarkıcının oğlu Siraç, 19 yaşına baştı. Çılgın Sedat'ın eşi Özlem Kapurtu'dan ise duygusal bir paylaşım geldi.

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Özlem Kapurtu sosyal medya hesabında oğlunun doğum gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Kapurtu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu sözlere yer verdi:

"Ömrüm annem... Gençliğim, nefesim, yürek yangınım bugün 19 yaşına girdin seni çok ama çok seviyoruz...

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da olsun çok şükür bizimle diyorum. Allah'ım sana güzel sağlıklı yıllar nasip etsin iyi doğdun sol yanım"

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

İşte o paylaşım...

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Çılgın Sedat'ın oğlu

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Çılgın Sedat'ın oğlu

Survivor Çılgın Sedat’ın oğlu 19 yaşına bastı! Eşinden duygusal paylaşım: Akranlarına bakınca yüreğim dağlansa da...

Çılgın Sedat'ın ailesi