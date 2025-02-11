SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Magazin Galerileri

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyuran Meryem Uzerli, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başlamış ve bu birliktelikten Lara adını verdiği bir kızı olmuştu. 2 çocuk annesi Uzerli'nin ilk göz ağrısı Lara, 11 yaşına bastı. Doğum gününden kareler yayınlayan oyuncu, duygusal bir notla kızının yeni yaşını kutladı. Lara'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:45 Güncelleme Tarihi :11 Şubat 2025 , 12:47
Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya geldi.

Meryem Uzerli'nin büyük kızı Lara 11 yaşında!

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırdı.

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

2 çocuk annesi Uzerli'nin ilk göz ağrısı Lara, 11 yaşına bastı. Doğum gününden kareler yayınlayan oyuncu, duygusal bir notla kızının yeni yaşını kutladı.

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Kızı için hazırladığı doğum günü partisinden çekilen kareleri yayınlayan isim, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

"Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun"

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Lara'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

İşte Meryem Uzerli'nin doğum günü partisinden yayınladığı pozlar...

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli'nin büyük kızı LAra

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli'nin büyük kızı LAra

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli ve küçük kızı Lily Koi

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli'nin küçük kızı Lily Koi

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli ve babası

Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli ve ailesi