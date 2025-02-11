Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

Meryem Uzerli, Muhteşem Yüzyıl dizisinde canlandırdığı Hürrem karakteriyle adını geniş kitlelere duyurdu.
Kısa sürede büyük bir hayran kitlesine ulaşan oyuncu, 2012'de iş insanı Can Ateş ile aşk yaşamaya başladı. Çiftin bu ilişkiden iki yıl sonra Lara Jemine Uzerli adında kızları dünyaya geldi.
Meryem Uzerli ve Can Ateş kızları dünyaya geldikten kısa bir süre sonra ise yollarını ayırdı.
2 çocuk annesi Uzerli'nin ilk göz ağrısı Lara, 11 yaşına bastı. Doğum gününden kareler yayınlayan oyuncu, duygusal bir notla kızının yeni yaşını kutladı.
Kızı için hazırladığı doğum günü partisinden çekilen kareleri yayınlayan isim, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.
Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun"
Lara'nın son halini görenler ise şaşkınlıklarını gizleyemeyerek "Annesinin kopyası" yorumunda bulundu.
İşte Meryem Uzerli'nin doğum günü partisinden yayınladığı pozlar...
Meryem Uzerli'nin büyük kızı LAra