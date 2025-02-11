Meryem Uzerli’nin ilk göz ağrısı 11 yaşına bastı! Büyük kızı Lara’yı gören şaşıp kaldı: Annesinin kopyası!

"Seni ne kadar sevdiğimi kelimeler tarif edemez. Büyümeme yardım ettin ve ben de sana yardım edebilmek için elimden geleni yapıyorum.

Sen inanılmaz bir ruhsun ve senin annen olmaktan çok gurur duyuyorum. Seninle gurur duyuyorum. Olduğun gibi mükemmelsin. İyi ki doğun büyük aşkım. Tüm dileklerin gerçek olsun"