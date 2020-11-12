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Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'

Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından, yarışma boyunca yakın arkadaşlıkları ile dikkat çeken ve zaman zaman da bu arkadaşlıkla gündemde yerini alan Cemal Can ile Nisa Bölükbaşı'nın arasının açıldığı iddia edilmişti. Aylar sonra Nisa ve Cemal bir araya geldi. İkilinin yanında Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiasıyla sık sık gündeme gelen ancak bu iddiayı yalanlayan Barış Murat Yağcı da vardı...

12.11.2020 10:51 - Son Güncelleme: 12.11.2020 10:51
Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'

Survivor 2020'deyarışmasında Nisa Bölükbaşı ile çok yakın arkadaş olan Cemal Canseven'in program bittikten sonra Nisa ile görüşmemesi tartışma konusu olmuştu.

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Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'

Gazetecilerin 'Nisa Hanımla görüşmemenizi Danla Bilic mi istedi' soruna cevap veren Canseven, "Her şey sosyal medyada yansıdığı gibi değil. Görüşüyoruz!" açıklamasını yapmıştı.

Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'

Yarışma boyunca çok samimi olan ikili final gecesinden sonra bir araya gelmemesi aralarında 'küslük mü var' sorusunu akıllara getirmişti.

Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'

Prag'da yaşayan ama sık sık Türkiye'ye gelen Nisa'nın Barış Murat Yağcı ile görüşmesi bu iddiaları güçlendirmişti.

Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'

HASRET BİTTİ
Nisa, Cemalcan ve Barış dün bir araya geldi. Aylar sonra birlikte poz veren ekip 'aramızda sorun yok' mesajı verdi.

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