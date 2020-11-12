Survivor Cemalcan Canseven, Nisa Bölükbaşı ve Barış Murat Yağcı'dan aylar sonra bir ilk! 'Her şey yolunda...'
Survivor 2020'nin sona ermesinin ardından, yarışma boyunca yakın arkadaşlıkları ile dikkat çeken ve zaman zaman da bu arkadaşlıkla gündemde yerini alan Cemal Can ile Nisa Bölükbaşı'nın arasının açıldığı iddia edilmişti. Aylar sonra Nisa ve Cemal bir araya geldi. İkilinin yanında Nisa Bölükbaşı ile aşk yaşadığı iddiasıyla sık sık gündeme gelen ancak bu iddiayı yalanlayan Barış Murat Yağcı da vardı...
12.11.2020 10:51
- Son Güncelleme: 12.11.2020 10:51
DİĞER GALERİLER