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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yakışıklı oyuncusu Uğur Güneş, yakışıklılığıyla kadın izleyicilerin kalbini kazandı. Dizde Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha'ya olan aşkı yüzünden başına gelmedik kalmayan Yılmaz'ı canlandıran 33 yaşındaki başarılı oyuncu hakkında her detay merak edilse de o özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Uğur Güneş hakkında araştırma yapanların az rastlayacağı çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Bakalım Uğur Güneş dünden bugüne nasıl değişmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.