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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...

Bir Zamanlar Çukurova dizisinin yakışıklı oyuncusu Uğur Güneş, yakışıklılığıyla kadın izleyicilerin kalbini kazandı. Dizde Hilal Altınbilek'in hayat verdiği Züleyha'ya olan aşkı yüzünden başına gelmedik kalmayan Yılmaz'ı canlandıran 33 yaşındaki başarılı oyuncu hakkında her detay merak edilse de o özel hayatını gözlerden uzak tutmayı tercih ediyor. Uğur Güneş hakkında araştırma yapanların az rastlayacağı çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf ortaya çıktı. Bakalım Uğur Güneş dünden bugüne nasıl değişmiş. İşte başta Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin çocukluk fotoğrafları.

12.11.2020 10:44 - Son Güncelleme: 12.11.2020 10:44
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...

İşte başta Uğur Güneş olmak üzere ünlülerin çocukluk yıllarına ait o fotoğraflar.

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Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...

NESLİHAN ATAGÜL

Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...
Bir Zamanlar Çukurova'nın Yılmaz'ı Uğur Güneş'i böyle görmeye hazır mısınız? Dizinin yakışıklısı meğer...

ACUN ILICALI

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