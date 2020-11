Survivor Cemal Can Canseven'i estetiksiz haliyle bakalım tanıyabilecek misiniz? Survivor şampiyonu Cemal Can meğer...

Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, son olarak Instagram hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı.