Survivor Cemal Can Canseven'i estetiksiz haliyle bakalım tanıyabilecek misiniz? Survivor şampiyonu Cemal Can meğer...
Survivor 2020 biteli çok oldu ama fırtınası dinmiyor. Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasını vuran ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven, yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Instagram'da oldukça aktif olan 24 yaşındaki şampiyon ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can'ın eski fotoğrafları geçirdiği estetik operasyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakalım Survivor Cemal Can estetikle ne kadar değişmiş.
Survivor 2020'ye damga vuran isimlerden olan ve sonunda şampiyonluğu hak eden Cemal Can Canseven sosyal medyanın ilgi odağı. Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven, son olarak Instagram hesabından ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Mavi önlüklü, beyaz yakalı Cemal Can Canseven sosyal medyayı salladı.
İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in çocukluk hali ... Instagram hesabının hikaye bölümünden fotoğrafını yayınlayan Canseven gönderisine, "S.A. (Selamünaleyküm) ifadesini kullandı. Sevilen yarışmacı aynı zamanda fotoğrafına Candan Erçetin'in "Melek" şarkısını da eklemeyi ihmal etmedi.
Survivor Cemal Can Canseven geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can Canseven'in burnunun estetiksiz hali de dikkatlerden kaçmadı. İşte hayranlarının tanımakta zorlandığı Cemal Can Canseven'in estetiksiz kilolu hali ve diğer ünlü isimlerinde estetikle gelen değişimleri.
'Survivor' yarışmasıyla adını duyuran Nagehan Karadere, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir markanın halkla ilişkiler danışmanlığını yaptığını söyleyen Karadere, değişimiyle herkesi şaşırttı. Bir yıldır hayatında kimsenin olmadığını söyleyen milli atlet, "Sevdiğim bir insan çıkarsa kalbimi ona açarım" diye konuştu. 35 yaşındaki atlet Nagihan Karadere yaptırdığı estetik operasyonlarla bambaşka birine dönüştü.