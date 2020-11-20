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Survivor Cemal Can Canseven'i estetiksiz haliyle bakalım tanıyabilecek misiniz? Survivor şampiyonu Cemal Can meğer...

Survivor 2020 biteli çok oldu ama fırtınası dinmiyor. Survivor 2020'ye başladığı günden bu yana damgasını vuran ve şampiyonluğa ulaşan Cemal Can Canseven, yarışmanın sona ermesinin ardında da çok konuşuluyor. Instagram'da oldukça aktif olan 24 yaşındaki şampiyon ilkokul yıllarından bir fotoğrafını paylaştı. Geçtiğimiz aylarda Instagram'ının hikaye bölümünden nostalji paylaşımlarda bulunmuş ve eski kilolu halini paylaşmıştı. Cemal Can'ın eski fotoğrafları geçirdiği estetik operasyonu bir kez daha gözler önüne serdi. Bakalım Survivor Cemal Can estetikle ne kadar değişmiş.

20.11.2020 10:57 - Son Güncelleme: 20.11.2020 10:57 BU GALERİYİ PAYLAŞ





